Europa define sus últimos boletos al Mundial 2026, Paraguay espera por su segundo rival

Es una situación de máxima presión para potencias históricas y figuras consolidadas: desde la Italia de Gennaro Gattuso, obligada a desterrar sus fantasmas en casa ante Irlanda del Norte, pasando por el último baile mundialista de Robert Lewandowski con Polonia frente a Albania, hasta la Dinamarca que recibe a una ilusionante Macedonia del Norte.

Son ocho semifinales a partido único que definirán quiénes avanzan a las cuatro finales del próximo martes. Los duelos incluyen enfrentamientos de alto voltaje como Turquía-Rumanía, Gales-Bosnia Herzegovina, Eslovaquia-Kosovo, Ucrania-Suecia y República Checa-Irlanda. Al final del camino, solo cuatro de estas naciones sellarán su pasaporte a Norteamérica, mientras que doce se quedarán fuera de la cita máxima.

Italia contra su propia historia

Para Italia, la clasificación no es un deseo, sino una necesidad absoluta. Tras ausentarse de Rusia 2018 y Qatar 2022, la “Azzurra” —cuatro veces campeona del mundo— enfrenta un ciclo anómalo que ni siquiera el título de la Eurocopa 2021 logró normalizar. En Bérgamo, figuras como Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Barella o Tonali se juegan el prestigio nacional ante el fútbol físico de Irlanda del Norte, un rival que no disputa un Mundial desde 1986.

Sobre la carga emocional que rodea este encuentro, el defensor Riccardo Calafiori fue tajante al advertir que “ir al Mundial es un sueño desde niño. La presión está ahí. Es inútil intentar evitarla”. El ganador de este cruce se medirá al vencedor del Gales-Bosnia en una final donde los italianos tendrían el condicionante de jugar como visitantes si avanzan los británicos.

Lewandowski y las rutas del destino

En Varsovia, Robert Lewandowski capitanea a Polonia frente a la Albania dirigida por Sylvinho. El atacante del Barcelona busca asegurar su presencia en lo que sería su tercer Mundial, tras haber alcanzado los octavos de final en Qatar. De superar la prueba albanesa, el equipo de Jan Urban deberá cruzarse con el ganador del choque entre Ucrania y Suecia, selecciones que se miden en el campo del Levante, en Valencia. La Suecia de Viktor Gyokeres llega con la sensible baja por lesión de Alexander Isak.

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Por otro lado, Dinamarca, presente en seis ediciones del torneo, inicia su camino en Copenhague ante Macedonia del Norte. Los macedonios estrenan técnico en la figura de Goce Sedloski, quien calificó este reto como “la mayor responsabilidad” de su carrera. Quien resulte vencedor de esta llave deberá visitar al ganador de la serie entre la República Checa e Irlanda, que se disputa en Praga.

Finalmente, la Ruta C presenta un choque de estilos en Estambul. La Turquía de Vincenzo Montella, liderada por el talento de Arda Güler y Kenan Yildiz, busca regresar a un Mundial por primera vez desde su podio en 2002. Enfrente estará la Rumanía del veterano Mircea Lucescu. En el horizonte de esta ruta aparecen Eslovaquia o Kosovo, esta última afrontando el desafío más grande de su joven historia futbolística con Vedat Muriqi como principal estandarte.

Programa de semifinales de la repesca europea

Los encuentros de la Ruta A entre Gales-Bosnia e Italia-Irlanda del Norte, así como los de la Ruta B (Ucrania-Suecia y Polonia-Albania), se disputarán en el horario unificado de las 16:45. En la Ruta C, el choque Turquía-Rumanía abrirá la jornada a las 14:00, seguido por Eslovaquia-Kosovo a las 16:45. En la misma franja horaria de las 16:45, la Ruta D completará la cartelera con los partidos Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda.

Fuente: EFE