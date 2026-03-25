Paraguay aguarda por su rival, que saldrá la “Ruta C” del Repechaje Europeo

La definición de este camino presenta un duelo de trayectorias opuestas en suelo turco. Por un lado, la Turquía de Vincenzo Montella, impulsada por la juventud y el talento de Arda Güler y Kenan Yildiz, busca romper una sequía mundialista que arrastra desde su histórico podio en 2002. En la otra esquina aparece la Rumanía del experimentado Mircea Lucescu, de 80 años, un estratega que conoce a la perfección los tiempos y la presión del fútbol europeo de élite.

En el horizonte de esta misma ruta también asoman las selecciones de Eslovaquia y Kosovo. Para el conjunto kosovar, este repechaje representa el desafío más trascendental de su joven historia futbolística, contando con el atacante Vedat Muriqi como su principal estandarte para intentar dar la nota y meterse en su primera cita máxima. Los ganadores de estos cruces iniciales se enfrentarán en una final definitiva el próximo martes 31 de marzo de 2026 para sellar el boleto mundialista.

La actividad de la Ruta C iniciará este jueves con dos encuentros determinantes que marcarán el destino del Grupo D. La acción arrancará con el choque entre Turquía y Rumanía a las 14:00 (hora paraguaya), seguido por el enfrentamiento entre Eslovaquia y Kosovo a las 16:45. De los vencedores de estos duelos saldrá el equipo definitivo que se verá las caras con Paraguay en la segunda jornada de la Copa del Mundo.

Paraguay ya tiene plenamente marcada su hoja de ruta para la fase de grupos, con sedes y horarios confirmados en la costa oeste de los Estados Unidos. El debut será una prueba de fuego ante el anfitrión, Estados Unidos, el viernes 12 de junio a las 22:00 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Este encuentro marcará el termómetro de las aspiraciones paraguayas en el certamen.

Posteriormente, la Albirroja se trasladará al Levi’s Stadium de Santa Clara para cumplir con sus siguientes dos compromisos. El primero de ellos será precisamente ante el ganador del Repechaje Europeo (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía), el viernes 19 de junio a las 01:00. Paraguay cerrará su participación en la primera fase enfrentando a Australia el jueves 25 de junio a las 23:00, en el mismo escenario de Santa Clara, buscando asegurar su pase a la siguiente ronda.