Bosnia silencia Cardiff y cita a Italia en la final del repechaje

El conjunto dirigido por Craig Bellamy pareció tener el destino sellado a su favor gracias a la brillante actuación de Harry Wilson. El atacante del Leeds fue la principal pesadilla de la defensa balcánica: estrelló un balón en el poste a los 23 minutos y, tras el descanso, aprovechó un error en la salida rival para marcar el 1-0 con un remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Vasilj. Gales pudo haber ampliado la ventaja con un disparo de Daniel James que impactó en el larguero, pero perdonó en su mejor momento.

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La salida de Wilson en los minutos finales coincidió con el resurgir de Bosnia. Cuando la eliminación parecía inevitable, apareció la leyenda: Edin Dzeko. El veterano delantero del Schalke, eterno referente del fútbol de su país, conectó un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Alajbegovic a tres minutos del final, enviando el choque a la prórroga.

Tras un tiempo extra marcado por el cansancio y la cautela, la definición se trasladó a los once metros. Pese a que Ermedin Demirovic falló el primer lanzamiento para los visitantes, la puntería de sus compañeros y los errores de las figuras locales, Neco Williams y Brennan Johnson, terminaron por condenar a Gales. Con un marcador de 4-2 en la tanda, Bosnia certificó su pase a la final de la repesca, frustrando el sueño galés de encadenar dos citas mundialistas consecutivas.

Ficha técnica:

Gales (1): Karl Darlow; Neco Williams, Dylan Lawlor, Joe Rodon, Jay Dasilva; Ethan Ampadu, Jordan James (Liam Cullen, minuto 56); David Brooks (Marc Harris, minuto 74), Harry Wilson, Daniel James (Sorba Thomas, minuto 86); y Brennan Johnson.

Bosnia Herzegovina (1): Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Sead Kolasinac (Kerim Alajbegovic, minuto 62); Amar Memic (Dzenis Burnic, minuto 75), Benjamin Tahirovic (Ivan Basic, minuto 62), Ivan Sunjic (Haris Tabakovic, minuto 78), Amar Dedic (Amin Gigovic, minuto 112); Esmir Bajraktarevic; Edin Dzeko (Amir Hadziahemetovic, minuto 91) y Ermedin Demirovic.

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Goles: 1-0, minuto 52: Daniel James; 1-1, minuto 87: Edin Dzeko.

Penales: Demirovic (BIH): falla; Wilson (WAL): gol; Tabakovic (BIH): gol; Harris (WAL): gol; Basic (BIH): gol; Johnson (WAL): falla; Hadziahmetovic (BIH): gol; Williams (WAL): falla; Alajbegovic (BIH): gol.

Árbitro: Istvan Kovacs (RUM). Mostró tarjeta amarilla a Amar Memic, Ermedin Demirovic, Sead Kolasinac y Edin Dzeko, de Bosnia, y a Liam Cullen, de Gales.

Incidencias: Encuentro de semifinales de la ruta A de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Cardiff City.

Resumen del partido entre Gales y Bosnia Herzegovina