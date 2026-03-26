Italia espanta sus fantasmas y está cerca de romper la maldición mundialista

El desafío para los dirigidos por Gennaro Gattuso fue más mental que futbolístico. Durante la primera mitad, el Gewiss Stadium fue testigo de una Italia atenazada por el miedo al fracaso y los fantasmas de las últimas dos eliminaciones consecutivas. Pese a la superioridad técnica sobre un combinado norirlandés compuesto mayoritariamente por jugadores de la segunda división inglesa, la circulación fue lenta y previsible.

Solo algunos avisos aislados de Tonali, Dimarco y Bastoni inquietaron el arco visitante, mientras el “terror” se dibujaba en los rostros italianos camino al túnel de vestuarios con el 0-0 parcial.

El despertar en el complemento

La charla de Gattuso surtió efecto y el panorama cambió tras el descanso. Un error defensivo británico permitió a Mateo Retegui avisar primero, encendiendo a la grada. La insistencia tuvo premio al minuto 56: tras un centro de Politano y un mal despeje de la zaga visitante, Tonali capturó el rebote en la frontal y fusiló para marcar el camino.

Con el marcador a favor, la maquinaria italiana se soltó. La entrada de Pio Esposito aportó frescura al ataque, pero fue la conexión entre las figuras lo que cerró el pleito. Al minuto 80, Tonali filtró un balón preciso para Moise Kean; el delantero de la Fiorentina realizó un control orientado magistral, recortó hacia adentro y definió de zurda al palo largo para firmar un auténtico golazo.

La gran final, lejos de casa

Italia superó el primer examen y recuperó la confianza necesaria para afrontar la “finalísima” de la repesca. El sueño de regresar a un Mundial tras 12 años de sequía está vivo, aunque el último obstáculo —el más difícil de todos— tendrá que sortearlo fuera de casa el próximo martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica:

Italia (2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Gatti, minuto 63), Calafiori; Politano (Palestra, minuto 83), Barella, Locatelli, Tonali (Pisilli, minuto 83), Dimarco; Kean (Raspadori, minuto 88) y Retegui (Pio Esposito, minuto 63).

Irlanda del Norte (0): Pierce Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (Smyth, minuto 69), Shea Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (Reid, minuto 80); Price (Marshall, minuto 83); Donley (Magennis, minuto 80).

Goles: 1-0, minuto 56: Tonali; 2-0, minuto 80: Kean.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a Bastoni (minuto 58) por parte de Italia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el New Balance Arena - Estadio de Bérgamo (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Beppe Savoldi, fallecido este jueves a los 79 años.

Resumen del partido entre Italia e Irlanda del Norte