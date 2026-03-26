Lewandowski y Zielinski rescatan a Polonia, que se cita con Suecia

El guion comenzó de la peor manera para los locales. Polonia se marchó al descanso sin registrar un solo remate a portería y bajo una atmósfera de frustración evidente. Albania, por su parte, aprovechó su oportunidad de oro al minuto 42: un contragolpe fulminante terminó en las botas de Hoxha, quien se benefició de un error grosero de Bednarek en el control para quedar mano a mano con Grabara, sortearlo y definir con precisión para el 0-1.

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La tensión aumentó en la reanudación cuando Laçi estuvo a milímetros de firmar el 0-2 que hubiera sentenciado la eliminatoria, pero su remate se marchó desviado por muy poco.

Ese susto despertó finalmente a la “Biało-czerwoni”. Con más ambición y asumiendo riesgos defensivos, Polonia intensificó su ofensiva liderada por su capitán. El empate llegó de la mano de la especialidad de la casa: Robert Lewandowski se elevó por encima de toda la defensa albanesa para conectar un cabezazo implacable que puso el 1-1 y devolvió el aliento a las gradas.

Con el impulso anímico a su favor, la remontada se selló con una genialidad individual. Piotr Zielinski capturó un balón fuera del área y, con un zapatazo fenomenal, batió la resistencia albanesa para firmar el 2-1 definitivo.

Polonia ha evitado el fiasco, pero la misión aún no está cumplida. El próximo martes, el equipo de Lewandowski deberá viajar a tierras nórdicas para enfrentar a una Suecia inspirada que viene de eliminar a Ucrania. Será un duelo de titanes donde solo uno obtendrá el pasaporte hacia la cita mundialista de Norteamérica.

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Ficha técnica:

Polonia (2): Grabara; Kedziora (Swiderski, minuto 62), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (Moder, minuto 82), Skoras; Kaminski (Pyrka, minuto 92), Lewandowski (Slisz, minuto 92) y Rozga (Pietuszewski, minuto 46).

Albania (1): Strakosha; Hysaj, Ajeti (Ismajli, minuto 18), Djimsti, Mitaj; Laçi (Muçi, minuto 82); Asllani, Shehu, Bajrami (Broja, minuto 68); Uzuni y Hoxha (Pilo, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 42: Hoxha. 1-1, minuto 63: Lewandowski. 2-1, minuto 73: Zielinski.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla al polaco Lewandowski (minuto 87) y a los albaneses Hysaj (minuto 79) y Asllani (minuto 88).

Incidencias: Partido de la ruta B de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio PGE Narodowy de Varsovia ante unos 56.000 espectadores.

Resumen del enfrentamiento entre Polonia y Albania