Mundial de Fútbol
26 de marzo de 2026 - 21:55

Lewandowski y Zielinski rescatan a Polonia, que se cita con Suecia

Robert Lewandowski de Polonia celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de los play-offs europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Polonia y Albania en el Estadio Nacional PGE de Varsovia, Polonia.
Robert Lewandowski de Polonia celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de los play-offs europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Polonia y Albania en el Estadio Nacional PGE de Varsovia, Polonia.LESZEK SZYMANSKI

La selección de Polonia sobrevivió a una noche que rozó la tragedia deportiva en Varsovia. Tras una primera mitad para el olvido, la jerarquía de Robert Lewandowski y la pegada de Piotr Zielinski acudieron al rescate para darle la vuelta al marcador y vencer 2-1 a Albania. Con este triunfo, los polacos mantienen vivo el sueño del Mundial 2026 y se jugarán el boleto definitivo el próximo martes, como visitantes, ante la Suecia de Viktor Gyökeres.

Por ABC Color

El guion comenzó de la peor manera para los locales. Polonia se marchó al descanso sin registrar un solo remate a portería y bajo una atmósfera de frustración evidente. Albania, por su parte, aprovechó su oportunidad de oro al minuto 42: un contragolpe fulminante terminó en las botas de Hoxha, quien se benefició de un error grosero de Bednarek en el control para quedar mano a mano con Grabara, sortearlo y definir con precisión para el 0-1.

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La tensión aumentó en la reanudación cuando Laçi estuvo a milímetros de firmar el 0-2 que hubiera sentenciado la eliminatoria, pero su remate se marchó desviado por muy poco.

Ese susto despertó finalmente a la “Biało-czerwoni”. Con más ambición y asumiendo riesgos defensivos, Polonia intensificó su ofensiva liderada por su capitán. El empate llegó de la mano de la especialidad de la casa: Robert Lewandowski se elevó por encima de toda la defensa albanesa para conectar un cabezazo implacable que puso el 1-1 y devolvió el aliento a las gradas.

Con el impulso anímico a su favor, la remontada se selló con una genialidad individual. Piotr Zielinski capturó un balón fuera del área y, con un zapatazo fenomenal, batió la resistencia albanesa para firmar el 2-1 definitivo.

Polonia ha evitado el fiasco, pero la misión aún no está cumplida. El próximo martes, el equipo de Lewandowski deberá viajar a tierras nórdicas para enfrentar a una Suecia inspirada que viene de eliminar a Ucrania. Será un duelo de titanes donde solo uno obtendrá el pasaporte hacia la cita mundialista de Norteamérica.

Ficha técnica:

Polonia (2): Grabara; Kedziora (Swiderski, minuto 62), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (Moder, minuto 82), Skoras; Kaminski (Pyrka, minuto 92), Lewandowski (Slisz, minuto 92) y Rozga (Pietuszewski, minuto 46).

Albania (1): Strakosha; Hysaj, Ajeti (Ismajli, minuto 18), Djimsti, Mitaj; Laçi (Muçi, minuto 82); Asllani, Shehu, Bajrami (Broja, minuto 68); Uzuni y Hoxha (Pilo, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 42: Hoxha. 1-1, minuto 63: Lewandowski. 2-1, minuto 73: Zielinski.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla al polaco Lewandowski (minuto 87) y a los albaneses Hysaj (minuto 79) y Asllani (minuto 88).

Incidencias: Partido de la ruta B de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio PGE Narodowy de Varsovia ante unos 56.000 espectadores.

Resumen del enfrentamiento entre Polonia y Albania