A qué hora juega hoy Bolivia vs. Surinam y dónde ver en vivo

Bolivia y Surinam disputan hoy la semifinal de la Llave B del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026. La Verde, con el paraguayo oriundo de Yasy Cañy Juan Godoy, y los Suriboys juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey. A partido único, el ganador de la serie avanza a la final y enfrenta a Irak por un lugar en la Copa del Mundo. El encuentro no tiene transmisión televisiva en nuestro país.

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Bolivia vs. Surinam: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Bolivia vs. Surinam: ¿Dónde ver hoy por TV?

Bolivia: Btv y Entel TV (solo partidos de Bolivia)

Brasil: Sportv y Cazé TV

Resto de Sudamérica: DSports y WinSports (Colombia)

Centroamérica: Tigo Sports

República Dominicana: DAZN y FIFA+

México: TUDN y Vix Premium

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FS1