A qué hora juega hoy Bolivia vs. Surinam y dónde ver en vivo

Bolivia y Surinam disputan hoy la semifinal de la Llave B del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026. La Verde, con el paraguayo oriundo de Yasy Cañy Juan Godoy, y los Suriboys juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey. A partido único, el ganador de la serie avanza a la final y enfrenta a Irak por un lugar en la Copa del Mundo. El encuentro no tiene transmisión televisiva en nuestro país.
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Bolivia vs. Surinam: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Bolivia vs. Surinam: ¿Dónde ver hoy por TV?
Bolivia: Btv y Entel TV (solo partidos de Bolivia)
Brasil: Sportv y Cazé TV
Resto de Sudamérica: DSports y WinSports (Colombia)
Centroamérica: Tigo Sports
República Dominicana: DAZN y FIFA+
México: TUDN y Vix Premium
Estados Unidos: Telemundo Deportes y FS1