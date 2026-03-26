Repechaje Mundial 2026: Los partidos y en dónde ver en vivo

El Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 tiene 6 lugares por definir para completar la fase de grupos. Y desde hoy, 20 selecciones empiezan el último tramo hacia la Copa del Mundo a través de los repechajes: 12 disputan la repesca Europa (todos los encuentros en suelo europeo), mientras que 4 juegan la Intercontinental, que tiene como sede a México.

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Repechaje Mundial 2026: Europa

Ruta A

Gales vs. Bosnia: 16:45, por ESPN 3

Italia vs. Irlanda del Norte: 16:45, por ESPN 2

Ruta B

Ucrania vs. Suecia: 16:45, por Dinsey +

Polonia vs. Albania: 16:45, por Disney +

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Ruta C

Eslovaquia vs. Kosovo: 16:45, por Disney +

Turquía vs. Rumania: 14:00, por ESPN 2

*De la Ruta C, el tercer rival de Paraguay en el Mundial 2026

Ruta D

República Checa vs. Irlanda: 16:45, por Disney +

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: 16:45, por Disney +

Repechaje Mundial 2026: Intercontinental

Llave A

Nueva Caledonia vs. Jamaica: 23:59, sin TV en Paraguay

Llave B

Bolivia vs. Surinam: 19:00, sin TV en Paraguay