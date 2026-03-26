Repechaje Mundial 2026: Los partidos y en dónde ver en vivo

El Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 tiene 6 lugares por definir para completar la fase de grupos. Y desde hoy, 20 selecciones empiezan el último tramo hacia la Copa del Mundo a través de los repechajes: 12 disputan la repesca Europa (todos los encuentros en suelo europeo), mientras que 4 juegan la Intercontinental, que tiene como sede a México.
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Repechaje Mundial 2026: Europa
Ruta A
Gales vs. Bosnia: 16:45, por ESPN 3
Italia vs. Irlanda del Norte: 16:45, por ESPN 2
Ruta B
Ucrania vs. Suecia: 16:45, por Dinsey +
Polonia vs. Albania: 16:45, por Disney +
Ruta C
Eslovaquia vs. Kosovo: 16:45, por Disney +
Turquía vs. Rumania: 14:00, por ESPN 2
*De la Ruta C, el tercer rival de Paraguay en el Mundial 2026
Ruta D
República Checa vs. Irlanda: 16:45, por Disney +
Dinamarca vs. Macedonia del Norte: 16:45, por Disney +
Repechaje Mundial 2026: Intercontinental
Llave A
Nueva Caledonia vs. Jamaica: 23:59, sin TV en Paraguay
Llave B
Bolivia vs. Surinam: 19:00, sin TV en Paraguay