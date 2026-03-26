A qué hora juega hoy Turquía vs. Rumanía y dónde ver en vivo

Turquía y Rumanía disputan hoy las semifinales de la Ruta C del Repechaje Europeo para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Con la selección de Paraguay mirando de reojo, turcos y rumanos juegan a las 14:00, hora de Paraguay, en el Tupras Stadium de Estambul. El ganador enfrentará al vencedor de Eslovaquia vs. Kosovo por un lugar en la Copa del Mundo.
Turquía vs. Rumanía: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 14:00 horas
Argentina: 14:00 horas
Brasil: 14:00 horas
Uruguay: 14:00 horas
Chile: 14:00 horas
Ecuador: 12:00 horas
Colombia: 12:00 horas
Perú: 12:00 horas
Venezuela: 13:00 horas
Bolivia: 13:00 horas
El Salvador: 11:00 horas
México: 11:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 09:00 horas
Estados Unidos - Este: 12:00 horas
Inglaterra: 17:00 horas
España: 18:00 horas
Bélgica: 18:00 horas
Marruecos: 18:00 horas
Sudáfrica: 19:00 horas
Turquía vs. Rumanía: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN 2
Tigo Star: ESPN 2, canal 104 y canal 701
IP TV Copaco: ESPN 2, canal 52
Personal Flow: ESPN 2, canal 102 y 1022 (HD)
Claro TV: ESPN 2, canal 116 y canal 303
Turquía vs. Rumanía: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.