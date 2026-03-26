A qué hora juega hoy Eslovaquia vs. Kosovo y dónde ver en vivo

Eslovaquia y Kosovo disputan hoy las semifinales de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Eslovacos y kosovares juegan a las 16:45, hora de Paraguay, en el estadio Therné Pole de Bratislava. El vencedor de la llave enfrentará al ganador de Turquía vs. Rumanía por un lugar en el grupo de la selección paraguaya en la Copa del Mundo.

Eslovaquía vs. Kosovo: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 16:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Brasil: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

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Chile: 16:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Perú: 14:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

El Salvador: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:45 horas

Estados Unidos - Este: 14:45 horas

Inglaterra: 19:45 horas

España: 20:45 horas

Bélgica: 20:45 horas

Marruecos: 20:45 horas

Sudáfrica: 21:45 horas

Eslovaquía vs. Kosovo: ¿Dónde ver hoy?

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