A qué hora juega hoy Eslovaquia vs. Kosovo y dónde ver en vivo

Eslovaquia y Kosovo disputan hoy las semifinales de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Eslovacos y kosovares juegan a las 16:45, hora de Paraguay, en el estadio Therné Pole de Bratislava. El vencedor de la llave enfrentará al ganador de Turquía vs. Rumanía por un lugar en el grupo de la selección paraguaya en la Copa del Mundo.
Eslovaquía vs. Kosovo: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 16:45 horas
Argentina: 16:45 horas
Brasil: 16:45 horas
Uruguay: 16:45 horas
Chile: 16:45 horas
Ecuador: 14:45 horas
Colombia: 14:45 horas
Perú: 14:45 horas
Venezuela: 15:45 horas
Bolivia: 15:45 horas
El Salvador: 13:45 horas
México: 13:45 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:45 horas
Estados Unidos - Este: 14:45 horas
Inglaterra: 19:45 horas
España: 20:45 horas
Bélgica: 20:45 horas
Marruecos: 20:45 horas
Sudáfrica: 21:45 horas
Eslovaquía vs. Kosovo: ¿Dónde ver hoy?
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