Suecia, la segunda selección que oficializa la lista de 26 convocados al Mundial 2026

Suecia reveló la lista de 26 convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Los suecos son la segunda selección en confirmar la nómina después de Bosnia. El Muro Sueco integra el Grupo F junto a Túnez, Países Bajos y Japón. “La plantilla es fuerte y equilibrada, con una combinación de jugadores que pueden afrontar los retos que se avecinan”, explicó Graham Potter.
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“He elegido un grupo unido y fuerte, donde los jugadores sacan lo mejor de sí mismos. Un campeonato es diferente a una reunión ordinaria; con el tiempo, nos enfrentamos a otros desafíos que debemos afrontar juntos. Y desarrollamos esa capacidad con la combinación adecuada de jugadores, donde cada uno importa”, añadió el ex DT de Julio Enciso en Brighton.
Entre los elegidos por Potter están Alexander Isak, ex compañero de Miguel Almirón en el Newcastle de la Premier League; Alexander Bernhardsson, Emil Holm, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström, quien se encontraba enfermo por un virus, regresan al seleccionado luego de superar lesiones. Por su pare, quedó descartado Dejan Kuluševski (por lesión).
Mundial 2026: Partidos de Suecia en el Grupo F
Suecia, que clasificó a la Copa del Mundo por la repesca europea, en la que venció 3-1 a Ucrania en semifinales y 3-2 a Polonia en la final, debutará el domingo 14 de junio, a las 23:00, contra Túnez en el BBVA de Monterrey; el sábado 20, a las 14:00, medirá a Países Bajos en el NRG Stadium de Houston; y enfrentará a Japón el jueves 25, a las 20:00, en el AT&T Stadium de Arlington.
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Mundial 2026: Los 26 convocados de Suecia
Arqueros
Victor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zatterstrom
Defensores
Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gastaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson
Mediocampistas
Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson
Atacantes
Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli