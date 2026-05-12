Suecia, la segunda selección que oficializa la lista de 26 convocados al Mundial 2026

Suecia reveló la lista de 26 convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Los suecos son la segunda selección en confirmar la nómina después de Bosnia. El Muro Sueco integra el Grupo F junto a Túnez, Países Bajos y Japón. “La plantilla es fuerte y equilibrada, con una combinación de jugadores que pueden afrontar los retos que se avecinan”, explicó Graham Potter.

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“He elegido un grupo unido y fuerte, donde los jugadores sacan lo mejor de sí mismos. Un campeonato es diferente a una reunión ordinaria; con el tiempo, nos enfrentamos a otros desafíos que debemos afrontar juntos. Y desarrollamos esa capacidad con la combinación adecuada de jugadores, donde cada uno importa”, añadió el ex DT de Julio Enciso en Brighton.

Våra 26 spelare som åker till Nordamerika i sommar 🫡#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Lnw1AzEtSG — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 12, 2026

Entre los elegidos por Potter están Alexander Isak, ex compañero de Miguel Almirón en el Newcastle de la Premier League; Alexander Bernhardsson, Emil Holm, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström, quien se encontraba enfermo por un virus, regresan al seleccionado luego de superar lesiones. Por su pare, quedó descartado Dejan Kuluševski (por lesión).

Mundial 2026: Partidos de Suecia en el Grupo F

Suecia, que clasificó a la Copa del Mundo por la repesca europea, en la que venció 3-1 a Ucrania en semifinales y 3-2 a Polonia en la final, debutará el domingo 14 de junio, a las 23:00, contra Túnez en el BBVA de Monterrey; el sábado 20, a las 14:00, medirá a Países Bajos en el NRG Stadium de Houston; y enfrentará a Japón el jueves 25, a las 20:00, en el AT&T Stadium de Arlington.

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Mundial 2026: Los 26 convocados de Suecia

Arqueros

Victor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zatterstrom

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Defensores

Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gastaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson

Mediocampistas

Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson

Atacantes

Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli