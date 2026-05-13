Irán despide a su equipo entre fervor y consignas antes del Mundial 2026

El fútbol y la geopolítica se han fundido este miércoles en el corazón de Irán. En una céntrica plaza Enghelab desbordada por la multitud, la selección nacional de fútbol recibió una despedida cargada de simbolismo y tensión antes de partir hacia el Mundial 2026. Bajo la mirada del mundo y en un contexto de guerra abierta en Oriente Medio, los futbolistas se presentaron vestidos de rojo y negro ante un mar de banderas y cánticos que transformaron el acto deportivo en una demostración de resistencia política.

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La cúpula del fútbol iraní, encabezada por el seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación, Mehdi Taj, dejó claro que este no es un torneo cualquiera. Durante su intervención, Taj fue contundente sobre la misión del equipo: “Los jugadores de la selección nacional en el Mundial representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder (el líder supremo Mojtaba Jamenei) y al país”. El dirigente elevó el tono al calificar al grupo como un símbolo del momento crítico que atraviesa la nación. “Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra”, afirmó Taj y agregó que el equipo será un “pilar de autoridad y resistencia”.

El ambiente en la plaza reflejó el clima de confrontación que sacude a la región desde el pasado 28 de febrero. Entre la marea de aficionados, destacaban pancartas con los rostros del difunto líder supremo Alí Jamenei, cuya muerte en ataques de Estados Unidos e Israel desencadenó el actual conflicto. La consigna para los jugadores era clara y directa desde las gradas: “Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar”, rezaba uno de los carteles más visibles durante la ceremonia televisada.

Iran’s Team Melli convoy 'Minab 168' leaves the country for the 2026 World Cup while receiving people's supportive passion at Enghelab Sq., Tehran.#Iran#Minab pic.twitter.com/5oeRiXNujA — IranPress (@IranPress_eng) May 13, 2026

El destino del equipo añade una capa de complejidad extra a su participación: Irán tendrá su base de operaciones precisamente en suelo estadounidense, en la ciudad de Tucson, Arizona. Encuadrados en el Grupo G, los iraníes debutarán el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, para luego medirse contra la potente Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad californiana. La fase de grupos cerrará para ellos el 27 de junio en Seattle, donde se verán las caras con Egipto en un duelo que promete ser de alta intensidad dentro y fuera del césped.

Fuente: AFP