Con Sadio Mané a la cabeza, Senegal presentó su prelista para el Mundial 2026

La Selección de Senegal quiere hacer historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El director técnico Pape Thiaw anunció este jueves en Dakar una prelista de 28 jugadores liderada por la máxima estrella de la nación, Sadio Mané.

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El exdelantero de Liverpool y Bayern Múnich, actualmente en el Al Nassr saudí, tiene 34 años y comandará a un grupo experimentado que incluye al arquero Édouard Mendy, al volante Idrissa Gana Gueye y al capitán Kalidou Koulibaly, quien genera cierta expectativa ya que arrastra una lesión de muslo que lo mantiene inactivo desde el 8 de abril.

“Es un grupo equilibrado y bien pensado para responder a las exigencias de este Mundial, que es una competición intensa”, aseguró Thiaw en conferencia de prensa.

📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

De este listado preliminar, el entrenador deberá realizar dos descartes para delinear la lista definitiva de 26 futbolistas que afrontarán el torneo del 11 de junio al 19 de julio. Cabe recordar que Senegal llega con sed de revancha: aunque ganó la Copa de África (CAN) en enero, fue desposeído del título en los despachos en beneficio de Marruecos.

En la cita mundialista, los africanos integrarán el exigente Grupo I junto a Francia, Noruega e Irak.

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Los 28 elegidos por Pape Thiaw

Arqueros: Édouard Mendy (Al Ahly), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (Niza).

Defensas: Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (Lyon), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Antoine Mendy (Niza), Ilay Camara (Anderlecht), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Mónaco) y Moustapha Mbow (Paris FC).

Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich).

Atacantes: Sadio Mané (Al Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Iliman Ndiaye (Everton), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Cheikh Sabaly (Metz), Ibrahima Mbaye (PSG) y Assane Diao (Como).