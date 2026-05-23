Cabo Verde se da un baño de masas antes del Mundial

Los Tiburones Azules de Cabo Verde, uno de los países más pequeños en haberse clasificado a un Mundial, llegaron el sábado a la isla de Santiago, en el cierre de una gira por varias islas de su archipiélago (Sao Vicente, Sal y Fogo), donde han tenido la oportunidad de ser homenajeados y animados por sus compatriotas caboverdianos.

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Los jugadores, el entrenador Pedro Leitão Brito y miembros de la Federación Caboverdiana de Fútbol fueron recibidos en la ciudad de Santa Cruz, a una hora por carretera de Praia. Allí se dieron un nuevo baño de masas, con presencia numerosa de niños deseados de poder saludar o incluso tocar a sus ídolos o al seleccionador, apodado cariñosamente “Bubista” .

En el estadio municipal de Santa Cruz, la sesión transcurrió con cánticos, música y mucho entusiasmo ante esta rara oportunidad de ver en vivo a jugadores que en su mayor parte militan en clubes del extranjero. La selección de Cabo Verde tiene previsto viajar el domingo a Portugal, donde se concentrará y disputará el 31 de mayo un amistoso contra Serbia en Lisboa.

Desde allí volarán después al Mundial de Norteamérica, que tiene Estados Unidos, Canadá y México como sedes. “Estamos felices, todo el mundo está entusiasmado y quiere ayudar al máximo al equipo. ¡Todos tienen su corazón puesto en esta selección!”, celebró Bubista en declaraciones a la AFP.

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España y Uruguay, primeros rivales

Por su parte, el capitán Ryan Mendes (36 años) , dijo a la AFP que está “impaciente” ante el torneo. “Hace ya un tiempo que nos clasificamos y estamos esperando el día D. Pero esta espera nos permite venir a casa, visitar las islas, ver a la gente y verles sonreír”, celebró.

“¡Es importante poder mostrar nuestro calor caboverdiano a este equipo!”, decía por su parte Vilma Furtado, una profesora de educación física de 32 años presente este sábado en Santa Cruz, elevando la voz para hacerse escuchar entre el ruido de las vuvuzelas.

Cabo Verde debutará el 15 de junio en el Mundial contra España, dentro de un grupo H donde luego se enfrentará a Uruguay y Arabia Saudita.

Las perspectivas de Cabo Verde en el torneo parecen muy reducidas, pero el fútbol africano espera poder sorprender y confirmar las buenas sensaciones de Catar 2022, cuando Marruecos hizo historia convirtiéndose en el primer equipo de su continente en llegar a semifinales de la competición suprema de este deporte.