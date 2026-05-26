Christian Pulisic: “Nuestro objetivo número uno es la fase de grupos”

Christian Pulisic, estrella del AC Milan y capitán de la selección de Estados Unidos —primer rival de Paraguay en la fase de grupos—, encendió los motores de cara a la Copa del Mundo 2026. En una conferencia de prensa, durante la presentación oficial de los convocados, el atacante dejó claro que el búnker norteamericano va con los pies sobre la tierra, pero sin ponerse techos.

Para el referente norteamericano, la clave estará en quemar etapas: “Para nosotros no hay razón para poner un objetivo exacto de lo que es una Copa del Mundo exitosa. Hay múltiples etapas. Nuestro objetivo número uno es la fase de grupos. Una vez podamos tachar eso, luego hay que ir partido a partido”.

Presión, ambición y el recuerdo de Qatar 2022

Estados Unidos llega a la gran cita como cabeza de serie del Grupo D, una zona de alto voltaje que compartirá con Paraguay, Australia y Turquía. El recuerdo de la última cita mundialista sigue fresco: en Qatar 2022, el equipo superó la primera fase tras medir fuerzas con Gales, Inglaterra e Irán, pero terminó despidiéndose en los octavos de final ante Países Bajos.

De cara a este nuevo desafío en casa, Pulisic no oculta el hambre de gloria del plantel: “Nunca vas a estar feliz de quedar fuera, sea cuando sea que quedes fuera, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a competir y luego podremos decidir después cómo nos sentimos con respecto a cómo nos fue”.

Asumir el rol de locales no será una carga fácil, pero el “10” asume el reto con madurez: “Claro que hay presión, es una Copa del Mundo. Estoy muy agradecido de estar en esta posición, es exactamente lo que quiero. Tengo la oportunidad de ayudar a mi país en un Mundial, soy un afortunado”.

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La era Pochettino: Experiencia en el banquillo

La gran novedad de esta convocatoria de 26 futbolistas, anunciada en el corazón de Manhattan, es que lleva el sello definitivo del estratega argentino Mauricio Pochettino. El DT cerró la lista el pasado viernes y ya se la comunicó a sus dirigidos, generando una inyección de confianza inmediata en el grupo.

Pulisic se deshizo en elogios hacia su nuevo seleccionador: “Aporta mucha experiencia. Ha entrenado a muchos de los mejores clubes del mundo. De cara a un torneo como este, él va a estar relajado y listo para darnos el plan de juego correcto para competir”.

Antes del debut oficial, la selección dirigida por Pochettino disputará un exigente amistoso contra Senegal el 31 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte). Pocos días después, el 6 de junio, se medirá ante Alemania en Chicago (Illinois), para luego viajar directamente hacia Irvine (California), localidad elegida para establecer su campamento base definitivo.