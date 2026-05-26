Le robaron el pasaporte en su propia boda y se retrasa para el Mundial

Un viaje privado que debía ser pura celebración terminó en un dolor de cabeza deportivo de escala internacional. Saud Abdulhamid, lateral derecho de la selección de Arabia Saudita y una de las máximas figuras de su país, quedó atrapado en una situación tan insólita como delicada: la sustracción de su pasaporte en Países Bajos, un inesperado contratiempo que frena su marcha en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la información difundida por la propia Federación Saudí, el futbolista de 26 años —actualmente en el circuito europeo— había viajado a Ámsterdam para celebrar su boda. El defensor venía de cerrar una temporada consagratoria en el Viejo Continente, donde se coronó campeón de la Copa de Francia con el Lens.

Alerta en Ámsterdam: Cristal roto, robo y caos logístico

Lo que debía ser el día más feliz de su vida se transformó en un problema de Estado para el fútbol de su país. Según el reporte oficial, mientras Abdulhamid participaba de la ceremonia junto a su familia, delincuentes forzaron su automóvil y saquearon las pertenencias que había en el interior.

Entre los objetos sustraídos se encontraba su pasaporte, la pieza clave para cualquier traslado internacional. El incidente, que en principio pertenece al ámbito de la seguridad urbana, se trasladó de inmediato al terreno deportivo: sin el documento, el jugador quedó varado en Europa y su llegada a los trabajos de la selección se retrasó de forma indefinida.

Operativo diplomático: La Federación activa las embajadas

La Federación Saudí no tardó en reaccionar y presentó el caso mediante un comunicado en el que ofreció una “actualización oficial sobre la llegada tardía de Saud Abdulhamid al campo de entrenamiento de la selección nacional”, que ya se encuentra en plena etapa de preparación con la mira puesta en la cita mundialista.

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Para destrabar el conflicto, el organismo informó que está “coordinando con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación” y, en paralelo, trabaja a contrarreloj con la Embajada del Reino de Arabia Saudí en los Países Bajos para “emitir los documentos necesarios que permitan al jugador unirse al equipo” lo antes posible.

🚨 La voiture de Saud Abdulhamid ainsi que ses effets personnels (dont son passeport) ont été volés à Amsterdam 🇳🇱 alors que le joueur s’y trouvait pour son mariage.



Son arrivée au rassemblement de l’Arabie saoudite sera par consentement retardée.



(Communiqué) pic.twitter.com/NbkFlLvUip — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 25, 2026

Una pieza clave para un grupo de alto voltaje

Más allá de lo anecdótico del episodio, el cuerpo técnico está encendiendo las alarmas debido a la enorme relevancia de Abdulhamid en la estructura táctica. El defensor, cuya ficha pertenece a la Roma de Italia, es una de las principales bazas de un seleccionado que afrontará un desafío mayúsculo en el torneo: Arabia Saudita integra el exigente Grupo H de la Copa Mundial, junto con España, Cabo Verde y Uruguay.

En un grupo de tal envergadura, perder días de preparación con el resto del plantel puede pasar factura, incluso cuando el origen del problema haya sido un hecho completamente ajeno a las canchas.