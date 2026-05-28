Lionel Scaloni oficializó la lista de 26 convocados de Argentina

La selección Argentina anunció hoy la lista de 26 convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La vigente campeona del mundo y bicampeona de la Copa América compone el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut será contra los africanos el martes 16 de junio, a las 22:00, hora de Paraguay, en el GEHA Field Stadium, en Kansas City.

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Con Lionel Messi a la cabeza, quien disputa una Copa del Mundo por última vez, la nómina solo tiene a dos citados del fútbol argentino: Gonzalo Montiel de River Plate y Leandro Paredes de Boca Juniors, compañero de Ángel Romero y Adam Bareiro. El resto de los llamados militan en el extranjero. Por su parte, Franco Mastantuono del Real Madrid no fue llamado por Scaloni.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Argentina, con 17 de los 26 campeones de Qatar 2022

Scaloni, quien incluyó a 17 de los 26 que conquistaron el Mundial Qatar 2022, eligió a Facundo Medina, quien milita en el Olympique Marsella de Francia, sobre el experimentado Marcos Acuña. Por su parte, Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, compañero de Julio Enciso en Estrasburgo, son los jóvenes que ganaron un lugar en el seleccionado en los últimos tres años y medio.

De los vigentes campeones están los arqueros Dibu Martínez, Gerónimo Rulli; los defensores Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico; los mediocampistas Rodrigo de Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios; y los delanteros Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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Mundial 2026: Los partidos de Argentina en el Grupo J

Fecha 1 - martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia: 22:00, Arrowhead Stadium, Kansas City

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Fecha 2 - lunes 22 de junio

Argentina vs. Australia: 14:00, AT&T Stadium, Arlington

Fecha 3 - sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina: 23:00, AT&T Stadium, Arlington

Mundial 2026: La lista de 26 convocados de Argentina

Arqueros

Musso

Rulli

Martínez

Defensores

Balerdi

Tagliafico

Montiel

Martínez

Romero

Otamendi

Medina

Molina

Mediocampistas

Paredes

De Paul

Barco

Lo Celso

Palacios

Mac Allister

Fernández

Delanteros