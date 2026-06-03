Marcelo Balboa sobre el debut ante Paraguay: “Es uno de los partidos más complicados para empezar el Mundial”

En este mano a mano exclusivo con ABC, Marcelo Balboa desmenuzó las cartas que ambos entrenadores tienen sobre la mesa. Para el tres veces mundialista con Estados Unidos, el factor del scouting tecnológico y el estudio minucioso de los rivales harán que el debut sea un duelo de estrategias al límite, donde la única incógnita real será el esquema táctico de los primeros noventa minutos.

“Los dos equipos ya se conocen. Con todo el scouting que hacen ahora, ya vieron los partidos, están estudiando los jugadores; está seguro que ya vieron los partidos de Bélgica, vieron el partido de Portugal. La cosa ahora es que los técnicos ya están preparados, ya saben cómo van a jugar; la única cosa que no saben es quién va a jugar, qué formación van a jugar: si van a jugar cuatro, si van a jugar tres, si van a jugar cinco atrás. Eso es lo que se tiene que preparar. Pero dos equipos que fácilmente pueden salir del grupo, dos equipos que juegan muy buen fútbol, tienen buenos jugadores. Para mí es uno de los partidos más complicados para empezar el Mundial, es contra Paraguay”, expresó Balboa.

El factor “Almirón” y los jugadores que rompen el molde

Más allá del orden táctico y el estudio previo, Balboa sabe perfectamente que los mundiales se terminan destrabando por la rebeldía y la jerarquía individual. Al ser consultado sobre el peso de los futbolistas albirrojos con experiencia en el norte del continente, el exdefensor estadounidense no escatimó en elogios para Miguel Almirón, poniéndolo a la misma altura de la gran estrella norteamericana, Christian Pulisic.

“Todos los partidos en el Mundial son difíciles porque todos se están tirando para atrás, todos están marcando a ver si pueden sacar un resultado; una vez un tiro libre, un tiro de esquina. Pero sabemos lo que Almirón te puede hacer. Lo vimos cuando estaba acá de principio, cuando lo compramos —lo compraron en Atlanta—, lo mandaron a Newcastle, lo vimos jugar en Newcastle: cómo te puede cambiar un partido, te puede filtrar una pelota de 20 metros a un jugador que te está corriendo por arriba, por el piso, rompiendo la línea. Así que, la cosa buena es que todos los equipos ya se conocen, entendemos sistemas. Es un jugador especial, Almirón te puede cambiar un partido, como Christian Pulisic te puede cambiar el partido”, analizó el ex-defensor.