Argentina cumple el trámite ante Honduras en Texas con Messi en el banco

Con más oficio que brillo, pero con la efectividad que la caracteriza. Argentina derrotó este sábado por 2-0 a Honduras en su penúltimo examen antes del Mundial, en un partido disputado en el colosal estadio Kyle Field de Texas ante más de 91.000 espectadores.

La gran incógnita de la noche se resolvió pronto: Lionel Messi vio todo el encuentro desde el banco de suplentes. El astro argentino, que arrastra una lesión y se encuentra en pleno proceso de recuperación, no sumó minutos por precaución, aunque se llevó la ovación más atronadora de la noche cada vez que las pantallas gigantes enfocaban su rostro.

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Del “blooper” musical al festejo del ‘Toro’

La jornada en Texas arrancó con una de las notas más curiosas y virales del año. En lugar de las estrofas del himno nacional argentino, por los altoparlantes del estadio sonó durante unos segundos la famosa cumbia “El Bombón Asesino” (popularizada en la mítica final de la Sudamericana 2019). Tras las risas y la sorpresa de los jugadores, la organización subsanó el error técnico y el protocolo continuó con normalidad.

Ya con la pelota rodando, a la Scaloneta le costó encontrar fluidez debido a las múltiples rotaciones y bajas por recuperación. Sin embargo, la jerarquía pesó en el marcador a los 37 minutos, cuando Lautaro Martínez cambió un penal por gol para romper el cero y llevar la tranquilidad al vestuario.

El show de Simeone y el laboratorio de Scaloni

En la segunda mitad, el partido se abrió y llegó la mejor jugada de la noche. A los 54 minutos, tras una espectacular asistencia de taco de Lautaro Martínez, Giuliano Simeone anotó el 2-0 definitivo. El delantero firmó una actuación consagratoria, mostrándose omnipresente e insistente por la banda izquierda durante todo el juego.

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Más allá de los destellos individuales, el partido sirvió principalmente para activar el laboratorio de Lionel Scaloni. Con varios titulares aún entre algodones, el estratega argentino aprovechó para ensayar un esquema alternativo donde destacó la gran actividad de Valentín Barco manejando los hilos en el centro del campo, en contraste con un Thiago Almada que estuvo gris y no logró lucirse. Fiel a su estilo en estos amistosos, el DT pateó el tablero en el complemento realizando numerosos cambios para refrescar las piernas de sus dirigidos, bajar las cargas físicas y evaluar variantes de cara a la lista definitiva.

La cuenta regresiva hacia el Mundial

Con este triunfo en el bolsillo, la delegación argentina ya prepara las valijas para su próximo y último compromiso de preparación. Los dirigidos por Scaloni se medirán ante Islandia el próximo martes 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama. Será la última prueba de fuego antes del esperado debut mundialista contra Argelia, en un exigente Grupo J que la Albiceleste comparte también con las selecciones de Austria y Jordania.

Ficha técnica:

Argentina (2): Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi (Joaquín Freitas, minuto 81), Lisandro Martínez (Cristian Romero, minuto 62), Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso (Alexis Mac Allister, minuto 62), Exequiel Palacios (Tomás Aranda, minuto 81), Valentín Barco, Giuliano Simeone (Nicolás Capaldo, minuto 81); Lautaro Martínez (José López, minuto 62) y Thiago Almada (Enzo Fernández, minuto 62). Seleccionador: Lionel Scaloni.

Honduras (0): Édrick Menjívar; Joseph Rosales (José Aguilera, minuto 78), Giancarlo Sacaza (Clinton Bennett, minuto 78), Denil Maldonado (Luis Vega, minuto 62), Cristopher Meléndez (Cristian Canales, minuto 81); Kervin Arriaga (Exon Arzú, minuto 62), Edwin Rodríguez (Alejandro Reyes, minuto 62), Rigoberto Rivas; Luis Palma (Kevin Guiti, minuto 81), Dereck Moncada (David Ruiz, minuto 62) y Jorge Benguché. Seleccionador: José Francisco Molina.

Goles: 1-0, minuto 37: Lautaro Martínez, de penal; 2-0, minuto 54: Giuliano Simeone.

Árbitro: Víctor Rivas. Amonestó a Valentín Barco y Nicolás Capaldo, de Argentina, y a Denil Maldonado, de Honduras.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Kyle Field de Texas.