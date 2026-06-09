Neymar: “Estoy pareciendo un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo”

El astro brasileño Neymar dijo sentirse como un “chico” previo al que será su cuarto y “último” Mundial, un torneo en el que sin embargo está en duda debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha. A sus 34 años, el 10 de la “Seleção” batalla con un nuevo problema físico a cuatro días de que los pentacampeones mundiales debuten contra Marruecos el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera jornada del Grupo C.

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El goleador histórico de la Canarinha (79 goles) evoluciona bien de una dolencia que no le permitió actuar desde el 17 de mayo ni entrenar con sus compañeros en Estados Unidos, según la Confederación Brasileña de Fútbol. Por su falta de recuperación y ritmo se da por segura su ausencia ante los marroquíes, pero se espera que se estrene en la segunda fecha, frente a Haití el 19 de junio.

الاسطورة نيمار في تدريبات اليوم 🔥🔥💪🏻pic.twitter.com/2sEfjaaEVL — Team Neymar (@TeamNey10) June 9, 2026

La gran sorpresa de Ancelotti y el anuncio de su despedida

Los problemas físicos afectaron el desempeño del exatacante del FC Barcelona y el PSG las últimas temporadas. Por eso su llamado fue la gran sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti para buscar el hexacampeonato mundial.

En un emotivo adelanto del largometraje “Vai, Brasil” (Vamos, Brasil) que se estrenará el miércoles, el crack brasileño dejó en claro que esta Copa del Mundo marcará el final de un ciclo imborrable con la camiseta de su país: “Aunque sea mi cuarto Mundial es una sensación diferente por todo lo que involucraba y, obviamente, es el último”, dice la estrella.

A pesar de las críticas y el desgaste físico de los últimos años, el actual futbolista del Santos confesó que la ilusión se mantiene intacta, sintiendo la misma adrenalina que en sus comienzos en el fútbol profesional: “Estoy aquí pareciendo un chico, un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo”, apunta el jugador.

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A última dança! Neymar diz que está se sentindo um menino de tão empolgado para a Copa do Mundo!⁣

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E fique ligado: nesta quarta, você assiste… pic.twitter.com/FBYNeVX3TM — ge (@geglobo) June 8, 2026

La última oportunidad para romper la maldición

Neymar, que tendrá 38 años en el Mundial de 2030, fue la esperanza de la “Canarinha” para sepultar una sequía en las Copas del Mundo que se extiende desde 2002. Sin embargo, con él en todos los mundiales desde Brasil 2014, los pentacampeones quedaron con las manos vacías.

Su mejor actuación fue en el certamen que organizaron hace 12 años, en el que cayeron duramente 7-1 con Alemania en semifinales sin él en el campo.

Consciente de que el fútbol le da una última oportunidad de alcanzar la gloria máxima y cambiar la historia desde adentro, el 10 cerró con un mensaje cargado de gratitud y optimismo: “Estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Voy a aprovechar cada segundo, cada momento de este Mundial y espero que este sea especial también”, agrega.

Fuente: AFP