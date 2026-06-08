¿Llega al debut?: La encrucijada de Brasil con la evolución médica de Neymar

Buenas señales desde la enfermería en EE.UU.

El astro brasileño Neymar presenta una “buena evolución” de su lesión en la pantorrilla derecha, que lo ha privado de jugar desde mayo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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El goleador histórico de los pentacampeones mundiales fue sometido este lunes en Estados Unidos a una resonancia magnética que arrojó resultados “dentro de los parámetros esperados”.

A raíz de este diagnóstico, la hoja de ruta para el futbolista ya está trazada. “Seguirá el proceso de recuperación y preparación física diseñado por el equipo médico de la selección brasileña”, indicó la CBF en un comunicado.

Incertidumbre total para el estreno ante Marruecos

A pesar de las noticias alentadoras, el misterio rodea los plazos reales para volver a verlo en el césped. La entidad no brindó más detalles, por lo que es incierta la presencia del 10 en el debut de su país en la Copa del Mundo de Norteamérica, el sábado ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, por el Grupo C.

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La postura de Ancelotti: Optimismo sin riesgos

En el banco brasileño manejan la situación con extrema cautela, conscientes del historial médico del atacante de 34 años. El seleccionador, Carlo Ancelotti, confía en que Neymar podría reincorporarse a los entrenamientos de esta semana.

Pero el técnico italiano dijo que no forzará la recuperación del astro que milita en el Santos de Brasil, cuya carrera ha sido lastrada en las últimas temporadas por lesiones recurrentes.

Fuente: EFE