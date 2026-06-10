Messi, retorno con gol y nuevo récord para Argentina

Valentín Barco (minuto 8), Lionel Messi (72, de penal) y Thiago Almada (86) anotaron los goles de la victoria de Argentina sobre Islandia 3-0, en Alabama, en un partido en el que el seleccionador Lionel Scaloni hizo numerosos cambios para probar jugadores.

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La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi, que había faltado al amistoso previo contra Honduras por una dolencia, de la que se recuperó e ingresó a los 70 minutos para sumar algo de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia.

En su partido 199 con la camiseta albiceleste, Messi solo necesitó un minuto para asistir a Lautaro Martínez, que ingresó en el área y fue derribado, y el penal fue anotado por el capitán.

Messi llegó así a los 117 goles para Argentina, de la que es el máximo artillero histórico, pero también se convirtió en el goleador de mayor edad en anotar, con 38 años, 11 meses y 18 días, y así superar la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol con la Albiceleste en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

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20 minutos brillantes

Ya mejorado de una contractura que se había producido en su último encuentro con Inter Miami en la MLS, a Messi le alcanzaron poco más de 20 minutos para dejar su huella sobre el césped de Alabama, y llegar con algo de ritmo para su sexta Copa del Mundo, un récord que compartirá con Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México).

Antes de su ingreso, Scaloni dispuso una formación alternativa, con la idea de guardar a varios jugadores que no están en plena condición física, y observar a algunos con posibilidades de ganarse un lugar entre los once para el estreno en el Grupo J del Mundial.

En este contexto, Valentín Barco se mostró movedizo por el frente de ataque, y dejó su marca con un zurdazo esquinado para abrir la cuenta, en una primera parte que también contó con un buen trabajo de Exequiel Palacios en el centro del mediocampo.

Acaso le faltó un poco más de potencia para aumentar diferencias, algo que sucedió en la segunda parte, cuando Scaloni hizo ingresar a la mayoría de los titulares, y el campeón del mundo vigente amplió distancias en el juego y también en el resultado.

“Era un partido difícil, porque a una semana del debut queríamos que todos los chicos terminaran bien. El partido salió como lo habíamos pensado. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas sobre qué le podía hacer falta al equipo”, destacó Scaloni después del encuentro.

El entrenador no confirmó quién reemplazará al defensor Leonardo Balerdi, desafectado del plantel por un desgarro muscular, y señaló que maneja “dos nombres”, y que su cuerpo técnico va a “esperar” para ocupar esa plaza dentro de la nómina mundialista.

De su lado, el delantero José “Flaco” López dijo que Argentina hizo “un partido interesante”. “Nos llevamos una linda victoria. que sigue emocionando a la gente. Llegamos llenos de confianza y de la mejor manera”, señaló.

Luego de su duelo contra Argelia, la Albiceleste se medirá ante Austria, el 22 de junio, y ante Jordania, cinco días después, cuando cierre la persiana el Grupo J.