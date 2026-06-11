¡En bicicleta y con escolta! La insólita llegada de Achraf Hakimi al entrenamiento de Marruecos

Las vísperas del Mundial están dejando imágenes para el recuerdo, y la última la ha protagonizado Achraf Hakimi. El lateral estrella del París Saint-Germain (PSG) sorprendió a todos este jueves al llegar al entrenamiento de la selección de Marruecos montado en una bicicleta y bajo una fortísima vigilancia policial, rompiendo por completo la rutina habitual de las concentraciones mundialistas.

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El combinado dirigido por Mohamed Ouahbi completó su penúltimo entrenamiento previo al debut en las instalaciones del colegio privado The Pingry School, ubicado en Basking Ridge, Nueva Jersey. Fue ahí donde el despliegue de seguridad captó la atención de todos los presentes por su espectacular intensidad.

Un rondo bajo la mirada de la ley

Las medidas de protección alrededor del equipo africano son extremas. Según pudo comprobar la agencia EFE, hasta siete policías uniformados custodiaron de cerca los quince minutos de la práctica que se abrieron a los medios de comunicación.

La disposición en el terreno fue casi estratégica, ya que los jugadores ocuparon un lateral del campo mientras que los fotógrafos y periodistas se situaron justo enfrente, en la banda contraria. Justo detrás de la prensa, los siete agentes permanecieron firmes, observando minuciosamente cada movimiento.

Mientras el grueso de la plantilla acudió al campo a pie, Hakimi prefirió las dos ruedas. El defensor optó por entrar en bicicleta, rodear el terreno de juego y pedalear directo hacia la caseta donde se concentraban sus compañeros y el cuerpo técnico.

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Cónclave de estrellas y máxima intensidad bajo el sol

Más allá de la anécdota de Hakimi, la sesión dejó otros detalles interesantes para el análisis. Se pudo ver una larga y tendida conversación en los minutos previos entre dos de los pilares del equipo: Sofyan Amrabat, centrocampista del Real Betis, y Brahim Díaz, la estrella del Real Madrid que acapara los focos y está llamado a ser una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo.

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Bajo un intenso calor en territorio estadounidense, los Leones del Atlas se dividieron en dos grupos para realizar rondos de calentamiento y ejercicios de circulación rápida de balón. Para cerrar la jornada con buen ambiente y distensión, el plantel se unió en el círculo central dados de la mano, mientras tres compañeros intentaban cortar el esférico.

La hoja de ruta en el Grupo C

Marruecos, que maravilló al planeta al convertirse en la gran revelación de Catar 2022, no lo tendrá nada fácil en su arranque, pero el ambiente refleja concentración absoluta.

El esperado debut de los africanos será este sábado contra la poderosa selección de Brasil en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey. Posteriormente, el equipo medirá fuerzas contra Escocia el 19 de junio, y cerrará su participación dentro del Grupo C el día 24 de junio cuando se enfrente a Haití.