Más allá de la camiseta: los productos más curiosos de la fiebre mundialista de la Albirroja

La participación de la selección paraguaya en la máxima cita futbolística está generando un boom comercial que va mucho más allá de las camisetas oficiales. Los colores rojo, blanco y azul comenzaron a aparecer en diferentes artículos, evidenciando cómo los emprendedores buscan diferenciarse con propuestas originales y aprovechar este momento para generar negocios rentables.

A continuación, te mostramos los productos más llamativos y creativos que están marcando tendencia en las redes sociales.

Tejidos con pasión

Tejidos por manos paraguayas, una de las propuestas que acapara la atención son los tops, chalecos, vestidos cortos e incluso pañoletas con flecos, elaborados con la técnica del crochet, todos incorporando los colores y temáticas de Paraguay.

Lea más: Purahéi Soul cantará himno paraguayo en la apertura del Mundial 2026

Tangas o bombachas alusivas a la Albirroja

Esta es, sin duda, una de las publicaciones más virales y comentadas en las redes de Sonnodlingerie. Se trata de prendas íntimas con diseño albirrojo que, en algunos casos, incluso incorporan el escudo nacional.

Delicias gastronómicas

La creatividad no solo se refleja en la moda o los accesorios, sino también en la gastronomía, donde algunos platos fueron adaptados para acompañar la pasión por la selección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los “Albiñoquis” y los “Sorrentinos Albirrojos” destacan en redes sociales de Confipan por su originalidad. Se trata de pastas bicolores (rojo y blanco) que, según sus creadores, son ideales “para el sabor oficial de la previa”.

En tanto, la Confitería Real se sumó con un alfajor temático bañado con una cobertura que recrea la bandera tricolor. “Esto no es solo un alfajor. Es una forma de sentir a la Albirroja”, señala la publicación.

“Los Alfaritos”

Con palabras motivadoras y un trabajo que se reflejó en el campo de juego, Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya, desató la “Alfaromanía” al devolver la ilusión mundialista.

En ese contexto, un artesano local comercializa figuras de arcilla denominadas “Los Alfaritos”, en homenaje al entrenador y al impacto de su trabajo en la selección.

Arte en jeans y bodys tricolores

Dentro de la propuesta de indumentaria personalizada aparecen las camperas de jeans intervenidas en la espalda con distintos diseños alusivos a Paraguay.

Las piezas, aparentemente pintadas a mano, combinan moda urbana con identidad nacional, convirtiéndose en una opción llamativa dentro del merchandising (técnicas para la venta) creativo impulsado por la fiebre mundialista de la Albirroja.

Por otra parte, una boutique ofrece bodys tricolores, con enterizos de mangas largas y cortas, además de conjuntos con pantalones oxford, camperas deportivas y remeras, pensados para armar un look de cancha con estilo.

Lea más: Mundial 2026: días, horarios y sedes de Paraguay en el Grupo D

Gatos y perros también visten la Albirroja

Los miembros de cuatro patas de la familia no quedaron fuera de la fiebre mundialista. La tendencia de vestir a las mascotas con camisetas personalizadas, bandanas (pañuelos) y capas albirrojas se impone con fuerza.

Impulso de las redes sociales

Este fenómeno se mueve principalmente en Instagram y TikTok, donde las publicaciones suman importantes interacciones.

A su vez, el ingenio paraguayo cobra aún mayor relevancia en un contexto en el que una nueva generación de jóvenes vivirá por primera vez un Mundial con la Albirroja, tras la última participación en Sudáfrica 2010.