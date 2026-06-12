Mundial 2026: se espera a 50.000 personas en el centro de Asunción por fiesta de la Albirroja

El microcentro de Asunción se prepara para recibir hoy a decenas de miles de personas que se reunirían para el evento ‘El centro alienta’, con motivo del debut este viernes de la selección de fútbol de Paraguay en el Mundial 2026.

La Albirroja, que hace su regreso a una Copa del Mundo luego de haber estado ausente en las tres últimas ediciones, juega hoy su primer partido contra una de las selecciones anfitrionas, la de Estados Unidos, a partir de las 22:00 (hora paraguaya) en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

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Con motivo de esa fiesta deportiva, la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) y la Oficina de la Primera Dama organizan un evento que busca brindar un marco de comida y música a la jornada mundialista, con la instalación de locales gastronómicos, un escenario para shows musicales y pantallas gigantes para seguir el partido.

Unas 50.000 personas en el centro de Asunción

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Rodrigo Delvalle, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, dijo que las proyecciones indican que hasta 50.000 personas podrían acudir hoy para el evento, que comenzará a las 17:00.

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Indicó que habrá varias pantallas gigantes en la icónica calle Palma y en la Plaza de la Democracia, donde estará el escenario central del evento y actuarán elencos folclóricos y el grupo musical LaNuestra.

Con motivo del evento albirrojo, desde ayer está cerrada al tránsito vehicular un área del centro histórico entre las calles Presidente Franco, Juan E. O’Leary, Oliva y Fulgencio Yegros.

Delvalle explicó que la Municipalidad de Asunción desplegará unos 220 funcionarios en la zona, incluyendo agentes de la PMT y empleados de direcciones como Áreas Verdes y Aseo Urbano.

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En paralelo, la Policía Nacional tendría desplegados unos 1.500 agentes para dar cobertura de seguridad al evento.