Fiesta albirroja en Asunción: MOPC promete buses para volver a casa

Los aficionados que planean asistir a las actividades en el Puerto de Asunción durante los partidos de la selección paraguaya contarán con un servicio especial de transporte público para facilitar los traslados y el retorno a sus hogares.

Según la información difundida por las autoridades del transporte, los buses eléctricos de las líneas E1, E2 y E3 extenderán su horario de operación en tres fechas clave: el viernes 12, el sábado 20 y el jueves 25 de junio.

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Horarios especiales de los buses eléctricos

Durante estas jornadas, los buses eléctricos tendrán salidas desde el Puerto de Asunción cada 30 minutos y prestarán servicio hasta las 04:00 de la madrugada, según indicaron desde el Ministerio de Obras.

La medida busca atender la demanda de pasajeros que participen de las actividades organizadas para acompañar los encuentros de la selección paraguaya durante la Copa del Mundo.

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Conexión nocturna con cuatro ciudades

Además del refuerzo de los buses eléctricos, la “Red Búho” continuará operando en horario nocturno, entre las 22:00 y las 04:00.

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Este servicio permitirá conectar Asunción con las siguientes ciudades:

San Lorenzo

Limpio

Ñemby

Luque

Aseguraron que las líneas nocturnas contarán con acompañamiento policial a bordo, una medida implementada para reforzar la seguridad de los pasajeros durante los desplazamientos en horas de la noche y la madrugada.

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Transbordos gratis por dos horas

Los usuarios también podrán aprovechar el sistema de integración tarifaria vigente, que permite realizar transbordos con beneficios dentro de una ventana de 120 minutos.

De esta manera, quienes necesiten combinar diferentes servicios para llegar a destino podrán reducir costos y optimizar sus recorridos.

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Recomendaciones para los hinchas albirrojos

Para evitar contratiempos, se recomienda a los pasajeros:

Verificar con anticipación los horarios de salida.

Contar con saldo suficiente en las tarjetas de transporte.

Planificar los transbordos dentro de la ventana de 120 minutos.

Utilizar las paradas habilitadas y seguir las indicaciones del personal operativo.

Con estas opciones, los hinchas que participen de las actividades en el Puerto de Asunción dispondrán de alternativas de transporte durante toda la noche y la madrugada para regresar de manera más cómoda y segura.