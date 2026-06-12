Mundial 2026: pantalla gigante y fiesta en el centro para ver a la Albirroja

Luego de 16 años de ausencia en tres Copas del Mundo, Paraguay debuta este viernes en el Mundial 2026 con un partido contra una de las selecciones anfitrionas, la de Estados Unidos, a partir de las 22:00 (hora paraguaya) en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Con motivo de la fiesta deportiva, la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) prepara un evento denominado ‘El centro alienta’, que brindará un marco de comida y música a la jornada mundialista desde varias horas antes del inicio del partido, además de instalar pantallas gigantes para seguir el encuentro de la Albirroja.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Sebastián Peña, miembro de la AMCHA, dio algunos detalles sobre el evento, que comenzará a las 17:00.

Lea más: Centro histórico de Asunción se prepara para el debut de la Albirroja

El escenario principal estará ubicado en la Plaza de la Democracia, donde habrá shows folclóricos y una presentación del grupo musical LaNuestra a las 20:30, en la previa inmediata del partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona peatonal

Peña explicó que hay un perímetro en el centro histórico de la capital que ya está cerrado al tránsito vehicular y será exclusivamente de acceso peatonal durante toda la jornada: el área entre las calles Presidente Franco, Juan E. O’Leary, Oliva y Fulgencio Yegros.

El perímetro estará “vallado” y habrá seis accesos, añadió.

Lea más: Mundial: centros comerciales preparados para vivir la pasión como “tercer espacio”

Dentro de ese perímetro estará prohibido el ingreso de personas con botellas de vidrio, conservadoras, objetos contundentes, sustancias ilícitas u otros “elementos que puedan complicar la seguridad”, dijo el representante de la AMCHA.

Tampoco estará permitido el acceso a vendedores informales, agregó. “Más que nada por seguridad, al llenarse de informales complica la seguridad”, declaró.

La venta de comida y bebidas estará a cargo de una quincena de emprendimientos inscritos en la AMCHA.

Lea más: Fiesta albirroja en Asunción: MOPC promete buses para volver a casa

La organización del evento informó que unos 200 funcionarios de la Municipalidad de Asunción estarán desplegados para dar cobertura al evento, que también tendrá cobertura de la Policía Nacional.

“Está todo cuidado para que hoy sea un lindo encuentro de familias para ver fútbol, escuchar música y compartir”, dijo Peña.