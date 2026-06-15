Mundial de Fútbol
15 de junio de 2026 a la - 16:49

Vozinha, el portero sin equipo de 40 años que frenó a España

El centrocampista de España Rodri y el portero de Cabo Verde Josimar Das "Vozinha" durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta.
El centrocampista de España Rodri y el portero de Cabo Verde Josimar Das "Vozinha" durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta.Lavandeira jr

El veterano guardameta de Cabo Verde firma la hazaña del Mundial tras amargar el debut de la Roja con siete paradas. Sin contrato para la próxima temporada, su valor de mercado contrasta con un brutal bum en sus redes sociales.

Por ABC Color

España se topó con una muralla inesperada en su estreno mundialista. El nombre propio del histórico empate 0-0 entre la Roja y Cabo Verde fue Josimar Dias ‘Vozinha’. A sus 40 años, el portero firmó una actuación de leyenda con siete paradas antológicas que desesperaron a Ferran Torres, Oyarzabal y Laporte, proclamándose el MVP indiscutible del encuentro.

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“Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró tras el partido en Dazn.

Vozinha, que suma 89 partidos internacionales, defendió el arco en el primer partido de la historia de su país en una Copa del Mundo. Tres de sus intervenciones rozaron el milagro: dos manos arriba a Ferran y Oyarzabal, y una estirada abajo al palo largo para desviar con la yema de los dedos un remate de Laporte.

El portero Vozinha de Cabo Verde salva un tiro durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde, en Atlanta, EE. UU.
El portero Vozinha de Cabo Verde salva un tiro durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde, en Atlanta, EE. UU.

El héroe que no pudo llamarse Valdano

Detrás del héroe de la jornada hay una historia curiosa sobre sus orígenes. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, su nombre pudo haber sido muy distinto si las leyes de su país no hubieran intervenido: “Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano. Pero las autoridades no lo permitieron”, contó el guardameta a ESPN antes del torneo.

Ferran Torres de España remata al arco ante Vozinha, Diney Borges y Pico Lopes de Cabo Verde durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde en el Atlanta Stadium.
Ferran Torres de España remata al arco ante Vozinha, Diney Borges y Pico Lopes de Cabo Verde durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde en el Atlanta Stadium.

Tras una carrera singular que lo llevó por las ligas de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, el destino le tenía guardada su noche de gloria en la máxima vitrina del fútbol mundial a las cuatro décadas de vida.

En el paro, low-cost y fenómeno viral

Lo más sorprendente del ‘caso Vozinha’ es su situación profesional. El portero firmó la mejor actuación de su vida sin tener equipo, tras finalizar su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa.

Vozinha #1 de Cabo Verde aplaude a los aficionados tras el empate 0-0 durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde en el Atlanta Stadium en Atlanta, Georgia.
Vozinha #1 de Cabo Verde aplaude a los aficionados tras el empate 0-0 durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde en el Atlanta Stadium en Atlanta, Georgia.

Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de apenas 50.000 euros, situándose en el escalón más bajo de los futbolistas del torneo. Sin embargo, su cotización digital se ha disparado: pasó de tener poco más de 200.000 seguidores en Instagram a rozar los 2 millones en cuestión de minutos tras silenciar a los delanteros españoles. Un auténtico fenómeno que ha puesto a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial.

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