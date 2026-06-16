Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en jugar seis Mundiales

Una nueva página dorada en la historia del fútbol se escribió este martes. Lionel Messi, el gran capitán de Argentina, se convirtió este martes en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo.

El hito histórico se concretó con el pitazo inicial del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica frente a Argelia. El escenario fue un estadio de Kansas City con lleno casi total de hinchas albicelestes que ovacionaron a su ídolo desde el calentamiento, rindiéndose ante los pies de la leyenda viva del fútbol.

Un récord bajo la sombra de Cristiano Ronaldo y la situación de Ochoa

La actual estrella del Inter Miami, de 38 años, podría ostentar en solitario este récord menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.

Por otra parte, el selecto club de las seis citas mundialistas tiene realidades distintas en este arranque del torneo: De su lado el mexicano Guillermo Ochoa, también convocado para una sexta participación mundialista, vio desde el banco el debut del “Tri” en el partido inaugural del torneo.

Antes de esta cita unificada en Estados Unidos, México y Canadá, el Olimpo de los Mundiales era más reducido. También participaron en cinco ediciones los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez y el alemán Lothar Matthäus.

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Cifras de leyenda: 200 partidos vestido de Albiceleste

La noche en Kansas City no solo valió por el debut y el récord de asistencias mundialistas. Ganador de ocho Balones de Oro, Messi también llegó este martes a 200 partidos jugados con la casaca argentina, de la que es máximo goleador con 117 dianas. A ocho días de cumplir 39 años, Messi se embarcó en una última aventura mundialista para defender junto a sus compañeros el título logrado en Qatar 2022.

El camino a la redención eterna

La travesía del ’10′ en las Copas del Mundo fue una montaña rusa de emociones que encontró su punto cumbre hace cuatro años. Este éxito fue la consagración de la carrera de la ex-estrella del Barcelona, el jugador más laureado con una cuarentena de títulos entre clubes y selección.

La gloria alcanzada en Medio Oriente sirvió además para sanar viejas heridas. También compensó los enormes sinsabores vividos en la trayectoria mundialista que arrancó con 18 años en 2006, especialmente la final perdida en la prórroga ante Alemania en 2014. Hoy, el camino hacia el bicampeonato ha comenzado de manera oficial.