Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del martes 16 de junio

La Copa del Mundo norteamericana eleva la tensión competitiva este martes. Tras los primeros compases del certamen, la sexta jornada de competición marca un punto de inflexión con el debut de las selecciones que están llamadas a definir el destino del torneo. Los Grupos I y J entran en actividad en una jornada que promete duelos de alto calibre en tres de los escenarios más imponentes de la costa este y el sur de los Estados Unidos.
El subcampeón del mundo rinde examen ante la potencia africana
La actividad del Grupo I se pondrá en marcha a primera hora de la tarde en la ciudad de East Rutherford. A las 16:00 (hora paraguaya), la selección de Francia, vigente subcampeona global y eterna aspirante al trono, hará su presentación oficial. El combinado galo iniciará su camino ante el siempre físico y disciplinado seleccionado de Senegal, un debut de alta exigencia que contará con la conducción arbitral del experimentado colegiado australiano Alireza Faghani.
La gran revelación europea mide sus fuerzas en Foxborough
La acción de esta misma zona se reanudará en el turno nocturno en el estado de Massachusetts. A partir de las 19:00, la ciudad de Foxborough albergará el choque entre las selecciones de Irak y Noruega. El conjunto escandinavo, catalogado por la crítica internacional como uno de los candidatos a convertirse en la gran revelación del campeonato, buscará imponer su jerarquía ofensiva ante un combinado iraquí combativo. El arbitraje de este compromiso estará a cargo del gabonés Pierre Ghislain Atcho.
El campeón defensor inicia la defensa de su corona en Dallas
Para el cierre de la jornada, el Grupo J se activará con el plato fuerte del día y un compromiso de altísimo nivel técnico. A las 22:00, la sede de Kansas City se vestirá sus mejores galas para el esperado debut de la selección de Argentina. El vigente campeón del mundo y siempre favorito arranca la defensa de su título frente a la complicada y vertical selección de Argelia, en un choque intercontinental que será dirigido por el colegiado polaco Szymon Marciniak.
Cronograma de partidos
16:00 — Francia vs. Senegal (Grupo I, East Rutherford)
- Árbitro: Alireza Faghani (Australia)
- Transmisión: El Trece / GEN
19:00 — Irak vs. Noruega (Grupo I, Dallas)
- Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)
- Transmisión: Unicanal
22:00 — Argentina vs. Argelia (Grupo J, Kansas City)
- Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
- Transmisión: El Trece / GEN
¿En qué canales ver los partidos?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Unicanal
- Tigo Star: Canal 8
- Personal TV: Canal 17 o 23
- Claro TV: Canal 20
- Copaco IPTV: Canal 27
El Trece
- Tigo Star: Canal 10
- Personal Flow: Canal 10
- Copaco IPTV: Canal 13
- Claro TV: Canal 22