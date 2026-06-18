Suiza aplasta 4-1 a Bosnia y Herzegovina en Inglewood

El partido comenzó con una Suiza dominante pero incapaz de romper el orden defensivo de una selección bosnia que se plantó con firmeza y apostó a las transiciones rápidas. Durante la primera mitad, la frustración se apoderó por momentos del conjunto dirigido por Murat Yakin, que se estrellaba una y otra vez contra el muro balcánico, dejando el marcador en un tenso 0-0 al momento del descanso.

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Sin embargo, el guion cambió por completo en la segunda parte. Los suizos ajustaron las piezas y el partido se abrió definitivamente cuando Bosnia y Herzegovina se quedó con diez jugadores tras la expulsión de uno de sus defensores (Tarik Muharemovic). Con superioridad numérica, la maquinaria helvética se desató.

El ingreso de los hombres de refresco fue la clave para destrabar el encuentro. Rubén Vargas abrió la puerta al triunfo y devolvió la tranquilidad a los de Suiza, pero la gran figura de la tarde fue Johan Manzambi, quien entró encendido y consiguió un espectacular doblete que terminó por hundir las esperanzas bosnias.

Para poner la guinda al pastel, el eterno capitán Granit Xhaka selló el 4-1 definitivo con un remate marca de la casa (desde los doce pasos), coronando una segunda mitad perfecta en la que Suiza demostró su nivel, autoridad y variantes en la banca. Bosnia logró descontar para el honor (Ermin Mahmic), pero la tarjeta roja y el desgaste físico los dejaron sin opciones ante el vendaval rojo.

Con este resultado, Suiza da un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejando muy buenas sensaciones de cara a lo que se viene.

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En la tercera y última fecha del Grupo B, Suiza chocará con Canadá el miércoles 24, en el Estadio BC Place, de Vancouver, en Canadá, a partir de las 16:00 de nuestro país; mientras que Bosnia y Herzegovina se verá la cara con Catar también el mismo día, en el Estadio Lumen Field, de Seattle, en los Estados Unidos, en simultáneo, desde las 16:00.

Detalles del partido

Estadio: SoFi Stadium Los Ángeles (Inglewood-California/Estados Unidos). Árbitro: João Pinheiro. Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (portugueses). Cuarto árbitro: Yusuke Araki. Quinto árbitro: Jun Mihara (japoneses). VAR: Dennis Higler (neerlandés). AVAR: Tomasz Kwiatkowski (polaco). SVAR: Fu Ming (chino).

Suiza: Gregor Kobel, Silvan Widmer (86’ Luca Jaquez), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer (72’ Djibril Sow), Fabián Rieder (72’ Rubén Vargas), Breel Embolo (89’ Cedric Itten) y Dan Ndoye (72’ Johan Manzambi). D.T.: Murat Yakin.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic (63’ Iván Basic), Ivan Sunjic (85’ Amir Hadziahmetovic), Amar Memic, Ermedin Demirovic (85’ Jovo Lukic), Edin Dzeko (63’ Esmir Bajraktarevic) y Kerim Alajbegovic (90’+1 Ermin Mahmic). D.T.: Sergej Barbarez.

Goles: 74’ y 90’ Johan Manzambi, 84’ Rubén Vargas y 90’+7 Granit Xhaka (S); 90’+3 Ermin Mahmic (BH). Expulsado: 80’ Tarik Muharemovic (BH). Amonestados: 59’ Amar Dedic y 61’ Edin Dzeko (BH); 65’ Nico Eveldi (S). Tiros de esquina: Suiza 7 - Bosnia y Herzegovina 3.