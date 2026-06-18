Mundial de Fútbol
18 de junio de 2026 a la - 19:11

Turquía mete mano en el equipo y cambia el esquema para la “final” contra Paraguay

Vincenzo Montella, director técnico de Turquía, es visto durante el calentamiento previo al partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía en el BC Place de Vancouver.
Vincenzo Montella, director técnico de Turquía, es visto durante el calentamiento previo al partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía en el BC Place de Vancouver.034344+0000 STU FORSTER

Vincenzo Montella no quiere más sorpresas. Tras el duro tropezón en el debut, el entrenador italiano de la selección turca prepara dos cambios en el once inicial, con relación al equipo que cayó ante Australia, para enfrentar a Paraguay en un duelo a todo o nada.

Por ABC Color

La selección turca de fútbol disputará un partido crucial contra Paraguay en su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El decisivo choque está programado para el sábado 20 de junio a las 00:00 hora paraguaya, y la presión sobre el conjunto europeo es máxima tras haber perdido 2-0 contra Australia en el debut.

Lea más: Paraguay busca recuperse frente a Turquía en el Mundial 2026

Turquía, al igual que Paraguay, se juega prácticamente todas sus posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda. Ante este escenario tan complejo, el seleccionador nacional, Vincenzo Montella, decidió no esperar más y meterá mano en la estructura del equipo para revertir la pálida imagen del estreno.

Vincenzo Montella, director técnico de Turquía, patea el balón durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía en el BC Place de Vancouver.
Vincenzo Montella, director técnico de Turquía, patea el balón durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía en el BC Place de Vancouver.

Según detalla el medio turco Habertürk, la urgencia por sumar obligó al entrenador italiano a romper el esquema anterior y planificar dos modificaciones directas en el once inicial, teniendo en cuenta el estreno ante los ‘Socceroos’, buscando mayor solidez en el retroceso y una propuesta mucho más agresiva en tres cuartos de cancha.

VANCOUVER (Canada), 14/06/2026.- Turkey listens to their anthem prior to the start of a match against Turkey during the FIFA World Cup 2026 group stage, in Vancouver, Canada, 13 June 2026. (Turquía) EFE/EPA/BOB FRID
VANCOUVER (Canada), 14/06/2026.- Turkey listens to their anthem prior to the start of a match against Turkey during the FIFA World Cup 2026 group stage, in Vancouver, Canada, 13 June 2026. (Turquía) EFE/EPA/BOB FRID

De acuerdo con la información publicada por dicho medio, el técnico sustituirá a Zeki Çelik y Orkun Kökçü con el objetivo de reconfigurar las bandas y el eje creativo. El ingreso de Mert Müldür como lateral derecho apunta a recuperar la proyección por ese costado, mientras que la inclusión de la joya Kenan Yıldız por la banda izquierda busca aportarle el desequilibrio individual que le faltó al equipo frente a los australianos.

Esta renovación de nombres genera un efecto dominó muy claro en el resto de las piezas. Con İsmail Yüksek y Hakan Çalhanoğlu asentados como el doble pivote de contención, el ingreso de Yıldız por izquierda le permitirá a Arda Güler dejar el carril derecho para pasar a jugar en su posición natural de mediapunta, convirtiéndose en el enganche y cerebro del equipo.

Arda Güler de Turquía conduce el balón en el segundo tiempo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía, en Vancouver, Canadá.
Arda Güler de Turquía conduce el balón en el segundo tiempo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía, en Vancouver, Canadá.

A su vez, este nuevo dibujo servirá para reubicar a Barış Alper Yılmaz en el ala derecha, buscando explotar su velocidad tras una actuación poco efectiva en el perfil cambiado durante el debut. De esta manera, Montella priorizará rodear mejor a Kerem Aktürkoğlu, quien volverá a ser el único delantero de punta encargado de romper la paridad.

Kerem Aktürkoğlu de Turquía corre tras un balón dividido en el primer tiempo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía, en Vancouver, Canadá.
Kerem Aktürkoğlu de Turquía corre tras un balón dividido en el primer tiempo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Turquía, en Vancouver, Canadá.

Turquía saltará al campo de juego con una formación de 4-2-3-1, el equipo perfilado por el cuerpo técnico estará integrado por: Uğurcan Çakır en el arco; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı y Ferdi Kadıoğlu en la línea defensiva; Hakan Çalhanoğlu e İsmail Yüksek en el centro del campo; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler y Kenan Yıldız como tres mediocampistas ofensivos; con Kerem Aktürkoğlu como principal referencia en la delantera.

esponsors especiales de Mundial x ABC