Canadá pierde a Ismaël Koné por una fractura de gravedad

El golpe ha sido demoledor para la selección coanfitriona, que pierde a una de sus piezas clave para lo que resta de la Copa del Mundo. “Anoche, Ismaël Koné fue operado con éxito de una fractura de un miembro inferior”, escribió la selección canadiense en su cuenta de X. “Debe recuperarse por completo, pero se perderá el resto de la Copa del Mundo. ¡Volverás más fuerte, Isma!”, añadió.

Lea más: Subastan las camisetas neerlandesas del debut debut ante Japón

Drama en el BC Stadium

El fatídico momento ocurrió en el minuto 51 del encuentro correspondiente al Grupo B disputado en Vancouver. Koné fue víctima de un duro golpe por parte de Assim Madibo, quien terminó expulsado por la acción.

Last night, Ismaël Koné underwent successful surgery to repair a lower limb fracture. He is expected to make a full recovery but will miss the remainder of FIFA World Cup 2026™️.



You will come back stronger, Isma! 🫶 pic.twitter.com/fjQjNz6Y8j — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

El centrocampista inmediatamente se agarró la pierna izquierda, provocando un espanto que recorrió las gradas del estadio. De hecho, las imágenes fugaces en televisión dejaron entrever la parte baja de la tibia como doblada hacia el interior.

Una victoria histórica con sabor amargo

Esta gravísima lesión vino a empañar la primera victoria de Canadá en una Copa del Mundo. A pesar del duro golpe anímico que significa la baja de Koné, el panorama deportivo es histórico para los norteamericanos. Con cuatro puntos, el equipo se sitúa al frente del Grupo B y puede aspirar firmemente a la clasificación para los dieciseisavos de final.