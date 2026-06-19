Subastan las camisetas neerlandesas del debut debut ante Japón

La subasta masiva, organizada a través de la plataforma MatchWornShirt (MWS), cerró con una espectacular recaudación total de 59.069 euros. La gran noticia es que la mayor parte de estos fondos se destinarán directamente a la fundación benéfica Princesa Máxima.

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El ranking de las camisetas más cotizadas

Como era de esperarse, el liderazgo del equipo se reflejó en los bolsillos de los postores, dejando cifras destacadas entre las piezas más codiciadas de la noche. El rey absoluto de la puja fue Virgil van Dijk; la camiseta del capitán y autor del gol que abrió el marcador se subastó por 13.300 euros.

A la zaga del defensor se situó Cody Gakpo, cuya elástica alcanzó los 5.116 euros, seguida muy de cerca por la de Frenkie de Jong con un valor de 4.884 euros. El listado de las prendas con más demanda lo completaron Ryan Gravenberch, que cotizó la suya en 4.507 euros, y el zaguero Micky van de Ven, cuyo uniforme cerró en 4.214 euros.

Habrá segunda ronda en Houston

Si te quedaste con las ganas de tener una pieza de historia mundialista, la fiebre naranja no se detiene aquí y se traslada a la siguiente jornada del torneo. La subasta se repetirá con las que utilicen los jugadores y el técnico Ronald Koeman en el partido que jugarán el sábado contra Suecia en Houston.