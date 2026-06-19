Estados Unidos sella su paso a la segunda fase del Mundial 2026

Lo que parecía un partido parejo, Estados Unidos lo inclinó a su favor temprano, con un gol marcado en propia meta por un defensor de Australia, en una acción desafortunada. El seleccionado norteamericano se impuso con autoridad por 2-0.

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Una tremenda corrida por izquierda de Folarin Balogun terminó en el envío paralelo al arco en busca del cierre de un compañero, pero el que conectó el balón fue Cameron Burgess, quien batió su propio portal.

Los Socceroos tuvieron que tomar una postura con la desventaja y fueron aumentando el forma gradual el porcentaje de tenencia del balón. La presión les permitió genera acciones de pelota parada, proyectando la señal que podían dañar por arriba.

Los intentos de Australia por llegar al empate fueron infructuosos. Estados Unidos no solo pudo conservar la ventaja, sino ampliarla. Alex Freeman conectó un cabezazo al aprovechar un rebote. Tras la revisión del VAR por una aparente posición adelantada, el gol subió al marcador.

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Por imperio de las circunstancias, los oceánicos adelantaron sus líneas en busca del descuento y por momentos quedaron mal parados atrás.

El estadounidense Folarin Balogun tuvo un mano a mano con el golero Patrick Beach, tardó en definir y fue bloqueado. Oportunidad inmejorable desperdiciada para configurar la goleada.

El elenco local pudo administrar los tiempos para garantizar el segundo triunfo, tras el alcanzado en su estreno sobre Paraguay por 4-1.

Un paso en falso para Australia, que había brindado la sorpresa al ganar en la primera ronda a Turquía 2-0. Hizo el esfuerzo por intentar revertir la situación, pero se vio superado por la impotencia.

En la tercera y última fecha de la fase de grupos, Estados Unidos enfrentará el jueves 25 a Turquía, en Inglewood, en tanto que Australia jugará con Paraguay en Santa Clara (ambas sedes de California). Los duelos serán en simultáneo, a las 23:00, hora paraguaya.

Detalles del partido

Estadio: Lumen Field, Seattle. Árbitro: Felix Zwayer. Asistentes: Robert Kempter y Christian Dietz (terna de Alemania). Cuarta y quinta árbitras: Katia García y Sandra Ramírez (México). VAR: Bastian Dankert (Alemania). AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos). Soporte VAR: Bram Van Driesscher (Bélgica).

Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson (81’ Auston Trusty), Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie (85′ Giovanni Reyna), Malik Tillman; Ricardo Pepi (74’ Sebastian Berhalter), Folarin Balogun (95’ Haji Wright) y Sergiño Dest (81’ Joe Scally). D.T.: Mauricio Pochettino.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess (ST Jason Geria), Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay (ST Connor Metcalfe), Paul Okon-Engstler (78’ Jackson Irvine), Aiden O’Neill, Matthew Leckie (61’ Cristian Volpato); Mohamed Touré (ST Nestory Irankunda). D.T.: Tony Popovic.

Goles: 11’ Cameron Burgess, en contra y 44’ Alex Freeman (EU). Amonestados: 16’ Jordan Bos, 32’ Alessandro Circati, 89’ Jacob Italiano y 89’ Harry Souttar (A); 56’ Antonee Robinson, 89’ Folarin Balogun y 93′ Chris Richards (EU). Tiros de esquina: Estados Unidos 7-Australia 4.