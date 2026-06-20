Alemania lo da vuelta sobre el final ante una heroica Costa de Marfil

Costa de Marfil golpeó primero tras un desborde de Yan Diomandé que descolocó a la defensa alemana; y tras una serie de rebotes en el área chica, Franck Kessié empujó el balón a la red y abrió el marcador a favor del equipo africano, que defendió la mínima diferencia que tenía y jugó posteriormente al contragolpe pero no pudo resistir hasta el final.

Tras los cambios claves de Julian Nagelsmann, en la segunda etapa, Nadiem Amiri metió un centro preciso que Deniz Undav la mandó a guardar para poner la igualdad 1-1. Y sobre el pitazo final, en tiempo de compensación, el propio Undav culminó la remontada de forma agónica luego de una asistencia de Felix Nmecha, con un potente remate que no pudo ser contenido por Yahia Fofana.

De esta manera, se desató la algarabía de los hinchas alemanes en las gradas del BMO Field, en Toronto, que disfrutaron de la segunda victoria consecutiva de su selección (luego del 7-1 ante Curazao) que lidera el Grupo E y asegura un lugar en la siguiente fase.

En la tercera y última fecha del Grupo E, Alemania chocará con Ecuador este jueves 25, en el Metlife Stadium, de East Rutherford-Nueva Jersey, en los Estados Unidos, a partir de las 17:00 de Paraguay; mientras que Costa de Marfil se verá la cara con Curazao también el mismo día, en simultáneo, en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia-Pensilvania, en los Estados Unidos, desde las 16:00.

Detalles del partido

Estadio: BMO Field, de Toronto (Ontario-Canadá). Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar (paraguayos). Cuarto árbitro: Khalid Al-turais. Quinto árbitro: Mohammed Al-abakry (saudíes). VAR: Antonio García (uruguayo). AVAR: Guillermo Pacheco (mexicano). SVAR: Juan Soto (venezolano).

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Alemania: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck (ST Antonio Rüdiger), Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic (60’ Nadiem Amiri), Jamal Musiala (60’ Deniz Undav), Florian Wirtz, Leroy Sané (60’ Jamie Leweling), Felix Nmecha y Kai Havertz (85’ Leon Goretzka). D.T.: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Ghislain Konan, Wilfried Singo (82’ Guela Doué), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré (75’ Seko Fofana), Christ Inao Oulai, Ange-Yoan Bonny (75’ Evann Guessand), Yan Diomandé (85’ Nicolas Pépé) y Amad Diallo (75’ Simon Adingra). D.T.: Emerse Faé.

Goles: 30’ Franck Kessié (CM); 68’ y 90’+4 Deniz Undav (A). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: Alemania 8 - Costa de Marfil 3.