Del aplauso de Ibrahimović al emocionante gesto cívico de la hinchada albirroja

La épica victoria de la selección paraguaya ante Turquía sigue dando que hablar en el planeta fútbol. Más allá de lo estrictamente táctico y del desahogo en la cancha, el postpartido encendió las redes sociales con historias que reflejan la pasión, el debate reglamentario, el civismo de la afición guaraní, y algunas comparativas que surgieron de los internautas.

El supremo elogio de Zlatan: “Paraguay le mostró al mundo lo que significa ser un guerrero”

Una de las máximas figuras del balompié mundial se rindió ante el carácter del equipo paraguayo. En su faceta de comentarista para la cadena Fox Sports, el gigante sueco Zlatan Ibrahimović destacó la resistencia albirroja con una de sus habituales y contundentes frases:

“Puedes crear todas las regulaciones modernas que quieras, pero no puedes legislar el corazón. Un león en desventaja sigue siendo un león, y Paraguay le mostró al mundo lo que significa ser un guerrero”, manifestó la estrella del fútbol mundial.

Thierry Henry apuntó contra la polémica expulsión

La mesa de debate de Fox Sports sumó temperatura cuando otra de las grandes leyendas del fútbol mundial alzó la voz. Thierry Henry también se refirió a la acción que terminó en roja directa para Miguel Almirón, que hizo que la selección de Gustavo Alfaro tenga que jugar con inferioridad numérica toda la segunda mitad:

“El incidente de Miguel Almirón es exactamente por lo que la gente se siente incómoda. Ni siquiera sabemos qué se dijo, sin embargo el castigo llega antes que la evidencia. ¿Desde cuándo cubrirse la boca se convirtió en un crimen digno de expulsión? Si esa es la vara, ya no estamos juzgando acciones: estamos juzgando sospechas”.

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¿El “gol de Messi” versión albirroja?

Dentro de la euforia que generó la victoria ante los turcos, los internautas rápidamente se las ingeniaron para hacer la comparación del tanto de Matías Galarza con la anotación que había registrado Lionel Messi en Qatar 2022, también en la segunda fecha de la fase de grupos, coincidentemente ambas selecciones cayeron en sus estrenos, Paraguay frente a Estados Unidos y Argentina ante Arabia Saudita.

En el tanto albirrojo, Matías Galarza recibe el pase de Julio Enciso en la frontal, al borde de la medialuna sacude el zurdazo rasante que terminó ingresando al costado izquierdo del portero turco, una acción que parece calcada al tanto que marcó el astro argentino, en el Mundial de Qatar 2022, en el que terminarían siendo campeones. Las redes explotaron con el paralelismo.

Hinchas paraguayos emularon a los japoneses y juntaron sus residuos

Mientras la gran mayoría de los espectadores abandonaba las gradas del Levi’s Stadium de Santa Clara, entre la euforia y los festejos por el resultado, un grupo de aficionados albirrojos se robó la admiración de todos.

Los hinchas de la @Albirroja se quedaron a limpiar tras la victoria de su selección en la #CopaMundialFIFA 👏🇵🇾 pic.twitter.com/oXUsUgZ91I — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 20, 2026

Emulando lo que días atrás hicieron los fanáticos japoneses, estos hinchas se quedaron en sus asientos para dar una verdadera lección de cultura ciudadana. La acción se volvió viral de inmediato al mostrar cómo recolectaron minuciosamente cada residuo de sus respectivos sectores antes de retirarse del recinto deportivo.