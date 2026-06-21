Ecuador le pide fe a una afición harta de Beccacece

Incapaz de marcarle el sábado un gol a la debutante Curazao, la Tricolor había aterrizado en Estados Unidos con la etiqueta de posible equipo revelación.

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Su segundo lugar en las Eliminatorias sudamericanas, por delante de Brasil, Colombia o Uruguay, y una racha de 19 partidos invictos atrajo las miradas hacia esta nación futbolística emergente.

Fueron logros inéditos para el fútbol ecuatoriano que, no obstante, enmascaraban un déficit ofensivo que les está condenando en el Mundial.

Ecuador, que sólo marcó 14 goles en 18 partidos de Eliminatorias, tampoco ha visto puerta en los 180 minutos disputados en la Copa del Mundo.

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A la derrota inicial 1-0 ante Costa de Marfil, con un gol encajado casi en el descuento, le siguió el humillante 0-0 del sábado ante la nación más pequeña en la historia del torneo.

La falta de puntería de figuras contrastadas como Enner Valencia o Moisés Caicedo permitieron que el arquero Eloy Room fuera el héroe del primer punto mundialista de Curazao con hasta 15 atajadas, a una del récord del estadounidense Tim Howard.

Entrenador y jugadores se escudaron en la mala fortuna para justificar la noche aciaga en Kansas City. “Nos falta un poco de esa suerte de la que se habla en el fútbol”, dijo Valencia, el goleador histórico ecuatoriano, que gozó de la ocasión más clara a los dos minutos de juego.

“El arco no se nos quiere abrir”, resumió el experimentado delantero, con seis goles en su registro mundialista.

“Gastamos miles de dólares”

Sin quitar responsabilidad a los jugadores, la afición ecuatoriana señala mayoritariamente hacia el banco para esta decepción de costo superior al emocional.

Los gritos de “Fuera Beccacece” resonaron en la grada de Kansas City, donde prácticamente todos los 68.598 espectadores lucían playera amarilla de la Tricolor.

“Hoy no tuvimos técnico y los jugadores no se pusieron la camiseta, jugaron sin corazón”, dijo a la AFP Alex Silva, un trabajador de la construcción que viajó desde Ecuador.

“Miles de ecuatorianos llenamos estadios, gastamos miles de dólares y nos vamos tristes, con las manos vacías, porque nos quedamos fuera de la Copa del Mundo”, lamentó este desesperanzado seguidor.

Ante la prensa, Beccacece admitió su responsabilidad y dijo comprender “la incomodidad y el enojo” hacia él. “A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano pero lo seguiré intentando”, afirmó Beccacece, asistente durante más de una década de Jorge Sampaoli y seleccionador desde 2024 en sustitución de Félix Sánchez.

También cuestionado por la afición, el español Sánchez salió del cargo horas después de la eliminación en la Copa América 2024 frente a Argentina en penales.

Ecuador, un país que no compitió en un Mundial hasta 2002, guarda enormes esperanzas en su generación actual, la mejor de su historia, con jugadores que están entre los mejores del mundo en su posición, como el central Willian Pacho (París Saint-Germain) y el mediocampista Moisés Caicedo (Chelsea).

El objetivo declarado era avanzar por primera vez hasta los cuartos de final, y en cambio se encuentra al borde de una nueva eliminación en primera ronda.

Ecuador es tercera del Grupo E con un solo punto y el último tren pasa por derrocar a la poderosa Alemania el jueves en Nueva Jersey (a las 17:00, de Paraguay).

“No estamos muertos, todavía estamos con vida y no tenemos otra que dejarlo todo en el campo en el último partido y tener fe”, dijo Pervis Estupiñán, lateral del AC Milán, en un intento de levantar los ánimos que no calaba fuera de la cancha entre aficionados como Katherine Burbano. “Creo que ya se terminó, desafortunadamente”, se resignó esta ecuatoriana residente en Estados Unidos.