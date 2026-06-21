Japón aplastó a Túnez y pone la mira en la siguiente etapa del Mundial 2026

Japón no tuvo piedad. En una exhibición de contundencia, orden táctico y jerarquía, los Samuráis Azules golearon 4-0 a Túnez por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Con este resultado, los asiáticos se ubican como escoltas de Países Bajos y se jugarán el liderato de la zona el próximo jueves 25 de junio ante Suecia.

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El partido arrancó con vértigo, pero Japón tardó apenas cuatro minutos en romper el molde. Tras una brillante combinación colectiva, Keito Nakamura desbordó por la banda y lanzó un centro venenoso que Daichi Kamada mandó a guardar con un sutil recurso de taco en el primer palo.

El arquero tunecino, Aymen Dahmen, se convirtió en figura momentánea al salvar sobre la línea un remate desviado de Ayase Ueda (el VAR confirmó que no entró por milímetros), frenando lo que parecía una debacle tempranera para las Águilas de Cartago.

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Cuando el ritmo del partido entró en una meseta, la pausa de hidratación despertó el instinto asesino de los dirigidos por Hajime Moriyasu. A los 31 minutos, Ko Itakura frotó la lámpara y filtró un pase quirúrgico para Ayase Ueda, quien controló, se perfiló sin marca y sacó un latigazo cruzado inapelable para poner el 2-0.

Con una efectividad pura de dos goles en apenas tres remates al arco durante la primera mitad, Japón facturó en los momentos clave y desnudó todas las falencias de una Túnez completamente superada.

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La otra cara de la moneda: Túnez volvió a ser una sombra. Más allá de algún chispazo aislado de Hannibal Mejbri en el arranque, el equipo africano jamás incomodó al arquero Zion Suzuki y mostró una alarmante falta de ideas.

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La segunda mitad fue un auténtico trámite para Japón, que durmió el partido moviendo la pelota a placer. Sin embargo, cuando los asiáticos decidieron acelerar, volvieron a hacer daño.

A los 69 minutos, Ueda se vistió de asistidor y habilitó con un toque de primera a Junya Ito, quien definió con total frialdad por abajo de Dahmen para el 3-0. Con la historia liquidada, Moriyasu movió el banco pensando en el desgaste físico de cara al choque contra Suecia.

La frutilla del postre llegó a los 83′. Kaishu Sano trepó por la derecha, levantó la cabeza y puso un centro preciso al segundo palo para que Ueda, la gran figura de la noche, firmara su doblete de cabeza y el 4-0 definitivo.

El panorama del Grupo F

El abultado resultado refleja a la perfección la distancia abismal que hubo en la cancha. Mientras Japón camina firme, iguala la línea de Países Bajos y asusta a sus próximos rivales con su pegada, Túnez se despide de la Copa del Mundo dejando una imagen muy preocupante.