Las debilidades de Argentina: “no hay ninguna”, según el seleccionador de Austria

El Mundial 2026 no da respiro y el Grupo J se prepara para un choque de colosos que puede definir el boleto a los dieciseisavos de final. A solo un día de verse las caras con la Selección Argentina, el estratega de Austria, Ralf Rangnick, palpitó el duelo en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, y dejó en claro que respeta al rival, pero que no le teme a los vigentes campeones.

“Hablemos primero de las debilidades (de Argentina), porque no hay ninguna, nada que hayamos podido observar”, lanzó de entrada el experimentado técnico alemán en conferencia de prensa, rindiéndose ante el nivel de la Albiceleste.

Al analizar en profundidad el plantel comandado por Lionel Scaloni, el exentrenador del Manchester United desmenuzó las virtudes del rival antes de enfocarse en el ’10′, quien viene de brillar con un triplete en el debut ante Argelia: “En cuanto a sus fortalezas, tienen jugadores individuales excepcionales. Pueden jugar con dos o tres tipos diferentes de equipos”.

El factor Messi y la fórmula para la sorpresa

A pesar del enorme peso específico del capitán argentino, Rangnick confía ciegamente en el libreto táctico de su equipo y en el ritmo que ha impuesto desde que asumió el cargo en 2022.

“Argentina es mucho más que Messi”, subrayó con firmeza. “Pero obviamente tienen en su equipo al mejor jugador de todos los tiempos, y nosotros mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial”.

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Para lograr tumbar a la potencia sudamericana, el mentor de Jürgen Klopp sabe que sus dirigidos deberán rozar la perfección sobre el césped de los Dallas Cowboys: “Tenemos que ser muy fuertes tácticamente, pero también muy valientes, y tenemos que aportar mucha energía, tenemos que ofrecer nuestro mejor juego mañana, probablemente el mejor que hayamos hecho desde que soy seleccionador”.

Sin presión y listos para romper los pronósticos

A sus 67 años, Rangnick ha resucitado por completo al fútbol austriaco. Tras unas sólidas eliminatorias en Europa, su selección arrancó la cita mundialista pisando fuerte gracias al triunfo 3-1 sobre Jordania, sumando tres unidades al igual que Argentina.

“Mañana jugaremos contra todos los pronóstico”, reconoció el DT. “Pero tenemos la posibilidad de sorprender. Podría ser un empate o una victoria nuestra, todo es posible”.

A su lado, el experimentado mediocampista Marcel Sabitzer tomó el micrófono y transmitió la absoluta calma que se vive dentro del bando europeo de cara al partido que iniciará a las 12:00 hora local (14:00 hora paraguaya). “Sentimos menos presión que en el primer partido”, avisó el volante, metiendo una última advertencia: “El equipo está bastante relajado (...) Vamos a estar muy concentrados y a tratar de ser el mejor equipo en la cancha”.