Argentina, de la mano del máximo goleador en mundiales: Messi

Como era de esperarse, Argentina tomó la iniciativa, fue al campo de Austria y en forma tempranera generó una brillante oportunidad de gol en un partido que lo ganó este lunes 2-0, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial Norteamérica 2026.

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A Lautaro Martínez le hicieron un “sándwich” y el árbitro dio penal después del llamado del VAR y la revisión de la acción.

De la ejecución de encargó Lionel Messi. La posibilidad de concreción era alta por la calidad del “10”, cuyo remate esquinado salió desviado. Sorpresa, era el 35º remate desperdiciado desde los 12 pasos en 160 ejecuciones.

El primer penal malogrado en esta Copa del Mundo por parte de uno de los mejores jugadores, que a sus 38 años conserva su plena vigencia.

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Algo tímido al principio, el seleccionado europeo fue saliendo más, proponiendo ataques, contribuyendo en el mejoramiento del espectáculo.

A la Albiceleste le costaba desplegar un buen fútbol hasta que Messi frotó la lámpara, tocó el balón a Thiago Almada, este cedió a Facundo Medina que desde la izquierda hizo el envío hacia atrás para la “cortina” de Almada y la gran resolución con zurda del “10”, quien se convirtió en el máximo anotador de la historia de los mundiales, con 17 conversiones.

En la complementaria, Argentina intentó ampliar la ventaja, manejando las acciones contra un rival físico, duro, superado técnicamente.

El austriaco Sabitzer inquietó con un tiro libre el arco el arco del Dibu Martínez, quien tuvo una gran respuesta.

Por la vía aérea, el elenco sudamericano estuvo cerca del segundo tanto, con un frentazo de Nicolás González que pasó cerca tras el servicio de Messi.

El encuentro de iba. En tiempo de recuperación, volvió a marcar Lionel Messi, su gol 18 en la Copa del Mundo. Delirio en las tribunas y de todo el pueblo argentino que disfruta de la gran capacidad del crack.

En la tercera fecha, Argentina jugará el sábado contra Jordania, en Arlington (Texas), en tanto que Austria lidiará con Argelia, en Kansas City. Los duelos en simultáneo arrancarán a las 23:00, hora paraguaya.

Detalles del partido

Estadio: AT&T, Arlington. Árbitro: Amin Mohamed. Asistentes: Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha (terna de Egipto). Cuarto y quinto árbitros: Alejandro Hernández y Diego Sánchez (España). VAR: Khamis Al Marri (Qatar). AVAR: Mahmoud Ashour (Egipto). Soporte VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Christian Romero (57’ Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez y Facundo Medina (81’ Nicolás Tagliafico); Rodrigo de Paul (81’ Leandro Paredes), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. D.T.: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch (85’ Carney Chukwuemeka). D.T.: Ralf Rangnick.

Goles: 38’ y 94’ Lionel Messi (Arg.). Incidencia: 8’ Lionel Messi malogró un penal. Amonestados: 41’ Stefan Posch y 76’ Konrad Laimer (Aus.); 76’ Facundo Medina y 92′ Leandro Paredes (Arg.).