¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Australia y donde ver en vivo?

Con el objetivo claro de sellar su boleto a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 y conseguir un cruce favorable en los mata-mata, la selección de Paraguay ya palpita su decisivo duelo de este jueves frente a Australia, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D. El trascendental compromiso se disputará a partir de las 23:00 (hora paraguaya) en el estadio de San Francisco, bajo el arbitraje del colegiado francés Clément Turpin.
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El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones que comparten el segundo lugar de la tabla con tres puntos cada una. Ante este panorama, tanto sudamericanos como oceánicos necesitan imperiosamente sumar de a tres para asegurar la clasificación y quedar de la mejor manera posicionados en una zona que tiene a los locales, Estados Unidos, en la cima con puntaje ideal (6 unidades).
La Albirroja, dirigida técnicamente por Gustavo Alfaro, llega a esta última jornada con el ánimo en alza tras una notable muestra de carácter. Aunque el debut mundialista fue adverso tras caer por una goleada de 4-1 ante la coanfitriona Estados Unidos, el combinado nacional supo reponerse a tiempo y enderezó el rumbo en la segunda fecha gracias a una ajustada y vital victoria por 1-0 sobre Turquía, con el solitario tanto de Matías Galarza Fonda.
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Por su parte, los “Socceroos” arrastran un andar inverso en la competición. El seleccionado australiano inició su camino con una sólida victoria por 2-0 ante los turcos en el estreno, pero viene de sufrir un duro revés tras caer por el mismo marcador (2-0) frente al seleccionado norteamericano. Con las cartas sobre la mesa y las fuerzas niveladas, San Francisco será el escenario de una auténtica final donde solo uno podrá sonreír con tranquilidad de cara a la próxima fase.
Paraguay vs. Australia: ¿Dónde seguir el partido en vivo?
Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.
Paraguay vs. Australia: ¿Cuándo y a qué hora juega?
Paraguay: 23:00 horas (del jueves)
Argentina: 23:00 horas (del jueves)
Brasil: 23:00 horas (del jueves)
Uruguay: 23:00 horas (del jueves)
Chile: 22:00 horas (del jueves)
Bolivia: 22:00 horas (del jueves)
Venezuela: 22:00 horas (del jueves)
Estados Unidos – Este: 22:00 horas (del jueves)
Ecuador: 21:00 horas (del jueves)
Colombia: 21:00 horas (del jueves)
Perú: 21:00 horas (del jueves)
El Salvador: 20:00 horas (del jueves)
México: 20:00 horas (del jueves)
Estados Unidos – Oeste: 19:00 horas (del jueves)
Inglaterra: 03:00 horas (del viernes)
Marruecos: 03:00 horas (del viernes)
España: 04:00 horas (del viernes)
Bélgica: 04:00 horas (del viernes)
Sudáfrica: 04:00 horas (del viernes)
Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo por streaming?
Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.