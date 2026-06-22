Mundial de Fútbol
22 de junio de 2026 a la - 12:29

¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Australia y donde ver en vivo?

Los jugadores de Paraguay se agrupan para la entonación del himno nacional, en el Levi's Stadium, previo al duelo ante Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Los jugadores de Paraguay se agrupan para la entonación del himno nacional, en el Levi's Stadium, previo al duelo ante Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Paraguay y Australia disputarán la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026, en el duelo programado para la noche del jueves, en el Levi’s Stadium, de la ciudad de Santa Clara, California. Conozca el horario y dónde seguirlo en vivo.

Por ABC Color

Con el objetivo claro de sellar su boleto a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 y conseguir un cruce favorable en los mata-mata, la selección de Paraguay ya palpita su decisivo duelo de este jueves frente a Australia, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D. El trascendental compromiso se disputará a partir de las 23:00 (hora paraguaya) en el estadio de San Francisco, bajo el arbitraje del colegiado francés Clément Turpin.

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El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones que comparten el segundo lugar de la tabla con tres puntos cada una. Ante este panorama, tanto sudamericanos como oceánicos necesitan imperiosamente sumar de a tres para asegurar la clasificación y quedar de la mejor manera posicionados en una zona que tiene a los locales, Estados Unidos, en la cima con puntaje ideal (6 unidades).

Matías Galarza (I) de Paraguay celebra tras anotar el gol de la apertura durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en San Francisco, EE. UU.
Matías Galarza (I) de Paraguay celebra tras anotar el gol de la apertura durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en San Francisco, EE. UU.

La Albirroja, dirigida técnicamente por Gustavo Alfaro, llega a esta última jornada con el ánimo en alza tras una notable muestra de carácter. Aunque el debut mundialista fue adverso tras caer por una goleada de 4-1 ante la coanfitriona Estados Unidos, el combinado nacional supo reponerse a tiempo y enderezó el rumbo en la segunda fecha gracias a una ajustada y vital victoria por 1-0 sobre Turquía, con el solitario tanto de Matías Galarza Fonda.

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Por su parte, los “Socceroos” arrastran un andar inverso en la competición. El seleccionado australiano inició su camino con una sólida victoria por 2-0 ante los turcos en el estreno, pero viene de sufrir un duro revés tras caer por el mismo marcador (2-0) frente al seleccionado norteamericano. Con las cartas sobre la mesa y las fuerzas niveladas, San Francisco será el escenario de una auténtica final donde solo uno podrá sonreír con tranquilidad de cara a la próxima fase.

Ricardo Pepi (d) de Estados Unidos disputa el balón con Mathew Leckie de Australia este viernes, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia, en el estadio Lumen Field en Seattle (Estados Unidos).
Ricardo Pepi (d) de Estados Unidos disputa el balón con Mathew Leckie de Australia este viernes, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia, en el estadio Lumen Field en Seattle (Estados Unidos).

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

Paraguay vs. Australia: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 23:00 horas (del jueves)

Argentina: 23:00 horas (del jueves)

Brasil: 23:00 horas (del jueves)

Uruguay: 23:00 horas (del jueves)

Chile: 22:00 horas (del jueves)

Bolivia: 22:00 horas (del jueves)

Venezuela: 22:00 horas (del jueves)

Estados Unidos – Este: 22:00 horas (del jueves)

Ecuador: 21:00 horas (del jueves)

Colombia: 21:00 horas (del jueves)

Perú: 21:00 horas (del jueves)

El Salvador: 20:00 horas (del jueves)

México: 20:00 horas (del jueves)

Estados Unidos – Oeste: 19:00 horas (del jueves)

Inglaterra: 03:00 horas (del viernes)

Marruecos: 03:00 horas (del viernes)

España: 04:00 horas (del viernes)

Bélgica: 04:00 horas (del viernes)

Sudáfrica: 04:00 horas (del viernes)

El zaguero del Palmeiras, Gustavo Gómez lidera la fila de jugadores paraguayos, ingresando al terreno de juego para enfrentar a Turquía.
El zaguero del Palmeiras, Gustavo Gómez lidera la fila de jugadores paraguayos, ingresando al terreno de juego para enfrentar a Turquía.

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.

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