Mundialista Doku asiste en Londres al nacimiento de su primer hijo

“Jéremy recibió, antes del partido de ayer (domingo contra Irán), la noticia de que el parto era inminente. De acuerdo con el cuerpo médico de los Diablos Rojos, se decidió permitirle reunirse temporalmente con su esposa”, indicó la RBFA.

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La Federación precisa que el jugador del Manchester City se reincorporará al grupo el martes por la noche para preparar el tercer partido de la fase de grupos de Bélgica, el sábado contra Nueva Zelanda.

La RBFA informó el sábado que Jéremy Doku sería baja contra Irán por unos problemas respiratorios. Con el extremo del City ausente, los belgas no pudieron pasar del empate (0-0), cinco días después de un primer partido decepcionante contra Egipto (1-1).

Desde hacía varios días, el jugador de 24 años estaba en el centro de una polémica debido a su intención de ausentarse del Mundial para apoyar a su esposa.

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La polémica traspasó las fronteras del pequeño país europeo cuando una periodista del canal francés L’Équipe TV, France Pierron, se burló de la decisión del jugador.

“Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar (...) y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el papá no sirve para nada...”, lanzó el viernes France Pierron, que presenta a diario el programa “L’Équipe de choc” .

La cadena L’Equipe anunció el lunes la retirada de la periodista del programa.