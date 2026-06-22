¿Por qué se suspendió el duelo entre Francia e Irak en el entretiempo?

Las alarmas climáticas se encendieron en la sede de Filadelfia. El inicio del segundo tiempo del partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, ha sido suspendido de forma oficial debido a una severa tormenta eléctrica que azota la zona del estadio.

Justo al finalizar la primera mitad, la megafonía del recinto deportivo instruyó de urgencia a todos los aficionados a “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio de inmediato dentro del recinto”, generando momentos de gran expectativa en los pasillos interiores.

Alerta de tornado y protocolo estricto

La situación es compleja: el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de que se determinara la suspensión.

Por estrictos protocolos de seguridad internacional, una vez que se activa este tipo de avisos por tormentas eléctricas con caída de rayos, el partido debe pausarse al menos por 30 minutos y el cronómetro no volverá a correr hasta que las autoridades garanticen que el peligro ha pasado por completo.

Este sorpresivo parón interrumpe un duelo histórico. Al descanso, Francia aventaja a Irak por 1-0 gracias a la gran anotación de Kylian Mbappé al minuto 14, gol con el que el delantero francés alcanzó la línea del brasileño Ronaldo con 15 gritos en Copas del Mundo.

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El fantasma del clima golpea al Mundial

Este compromiso ante Irak se convirtió formalmente en el primer partido que ha tenido que ser suspendido por causas climatológicas en lo que va de esta Copa del Mundo.

El clima era, precisamente, uno de los temas que más preocupaba a la organización y a la FIFA en la previa del torneo, debido a que gran parte del territorio de los Estados Unidos es sumamente propensa a sufrir tormentas eléctricas severas y tornados durante esta época del año