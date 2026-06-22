Mbappé alcanza a Ronaldo y el partido ante Irak se suspende provisionalmente

La jornada del Mundial 2026 no da respiro y se vive a pura historia. En el mismo día en que Lionel Messi acaparó las portadas del planeta con su doblete para establecer la marca histórica de 18 goles en las Copas del Mundo, Kylian Mbappé levantó la mano en Filadelfia para demostrar que él también va directo a los libros de oro.

La selección de Francia vence 1-0 a Irak al descanso en el Lincoln Financial Field, gracias a una genialidad del delantero del Real Madrid. Sin embargo, el fútbol tuvo que pasar a un segundo plano: el partido se encuentra suspendido momentáneamente por amenaza de tormentas eléctricas en la zona de Filadelfia, a la espera de una determinación oficial.

Mbappé caza al “Fenómeno” con una obra de arte

El monólogo francés comenzó temprano. El vigente subcampeón del mundo fue el gran dominador de las acciones en la primera mitad, desplegando un amplio repertorio colectivo ante un combinado iraquí que se limitó a retroceder sus líneas y prácticamente renunció al ataque, pese a la necesidad tras encajar el tanto de apertura.

La superioridad se tradujo en el marcador en el primer cuarto de hora. Mbappé entró en acción, mediante un tremendo zurdazo, clavó el balón en el ángulo superior derecho del arquero Ahmed Basil. El guardameta asiático llegó a rozar el esférico con la punta de los dedos, pero la potencia del remate hizo inútil su esfuerzo.

Con esta soberbia anotación, Mbappé suma un nuevo festejo a su registro personal y, con la gran cifra de 15 goles en los Mundiales, logró igualar el desempeño histórico del legendario brasileño Ronaldo Nazário y ahora va por la marca del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 anotaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tormento y suspensión en Filadelfia

En la recta final de la primera mitad, una intensa lluvia comenzó a copar el escenario. Tras el pitazo que marcaba el final de los primeros 45 minutos, las condiciones climáticas empeoraron drásticamente debido a la presencia de rayos en las inmediaciones del estadio, obligando a los equipos a permanecer en los vestuarios durante el entretiempo.

Se aguarda por el reporte oficial de la FIFA y del cuerpo arbitral encabezado por el canadiense Drew Fischer para saber cuándo se reanudará este electrizante choque, correspondiente a la segunda fecha del Grupo I.