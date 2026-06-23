Argentina retoma los entrenamientos tras asegurarse el primer lugar del Grupo J

Los jugadores que no fueron titulares este lunes saltaron al campo del Sporting KC Training Centre para trabajar a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

Allí estuvieron -entre otros jugadores- Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, que pueden ser titulares en el partido que la Albiceleste disputará el 27 de junio ante Jordania.

Los futbolistas llevaron a cabo una entrada en calor y luego hicieron ejercicios bajo la atenta mirada del preparador físico del equipo.

Por la tarde, los jugadores tendrán horas libres para estar junto a sus familias. El miércoles volverán a trabajar y tras la cena habrá una torta para celebrar el cumpleaños 39 de Lionel Messi.

El próximo 27 de junio, Argentina se medirá con Jordania en Dallas, mientras Argelia se enfrentará con Austria en Kansas City. Este último encuentro definirá quién avanzará a los dieciseisavos de final como segundo y qué equipo ocupará el tercer lugar de la zona.

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Como líder del Grupo J, la Albiceleste se enfrentará en la próxima ronda al segundo del H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Ese partido se jugará en Miami el 3 de julio.