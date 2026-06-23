Mundial 2026: Ronaldo se suma a la fiesta de Messi, Mbappé y Haaland en una ronda de récords

El primer gol de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán 5-0 llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando el “Bicho” se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años.

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Su primer tanto, que abrió la victoria lusitana, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.

Una mezcla de euforia y rabia contenida se apoderó del jugador durante la celebración, a la que se unió todo el banquillo portugués, mientras el público del NRG Stadium de Houston, que había gritado sus goles en el calentamiento, gritaba de júbilo.

El gol llegó, además, de manera muy similar a dos ocasiones que había desaprovechado contra el equipo africano, como si el fútbol ofreciera al “7” una nueva oportunidad para resarcirse.

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Pese a la frustración tras el empate contra RD del Congo, la expedición lusa había cerrado filas en torno a su capitán frente al ruido exterior, y el lateral luso Francisco Conceição aseguró la semana pasada que “no hay nadie como Cristiano Ronaldo”.

Además, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destacó en la rueda de prensa previa al encuentro con Uzbekistán que Cristiano Ronaldo tenía “un hambre increíble de ayudar”.

El delantero dio nuevamente la razón a sus compañeros perforando de nuevo la red a los cuarenta minutos, y estuvo a punto de acabar la primera mitad con un triplete, pero un defensa uzbeko despejó su disparo picado sobre la línea de meta. Supera a Eusebio

Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la tabla histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

Hasta ahora, Ronaldo había anotado en todos los mundiales en los que había participado, pero salvo en Rusia 2018, con cuatro goles, solo había sido capaz de marcar una vez en cada edición.

La actuación contra Uzbekistán le convirtió en la última estrella en sumarse a este Mundial, donde todos los grandes goleadores ya han hecho acto de presencia, entre ellos su gran antagonista: Messi. El portugués está inmerso en una carrera con el argentino por ver quién alcanza antes los 1.000 goles como profesional. Ronaldo alcanzó este martes los 974, más de medio centenar que el argentino.

Lionel Messi empezó por todo lo alto el Mundial, logrando un triplete ante Argelia en el debut, y sumó ayer dos goles contra Austria que le consagraron como máximo goleador en la historia de los mundiales, con 18.

Precisamente ese doblete ante Austria le convirtió fugazmente en el jugador de más edad (38 años y 363 días) en conseguirlo, hasta los dos goles anotados hoy por Ronaldo.

El segundo puesto en la tabla histórica de goleadores lo ocupa otra estrella en activo: Kylian Mbappé. El francés acumula 16 tantos en 16 partidos, gracias a los cuatro goles que lleva en lo que va de torneo, los dos últimos ayer con un doblete frente a Irak.

El gigante nórdico, Erling Haaland, puso ayer el broche de oro al día de los delanteros con dos goles en la victoria de Noruega ante Senegal por 3 a 2.

El otro “9” destacado del Mundial es el inglés Harry Kane, quien se estrenó en el Mundial perforando en dos ocasiones la red croata, y hoy tendrá una nueva oportunidad contra Ghana.