Croacia se impone a Panamá con lo justo y sufriendo

Croacia cotizó un potencial pase a los dieciseisavos del Mundial 2026 al doblegar por 1-0 a Panamá, que le peleó hasta el final en un partido bastante parejo, por el Grupo L de la competencia ecuménica.

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Precisamente, en la posesión del balón se notó que la balanza estuvo relativamente equilibrada, con 57,8% para los balcánicos y 42,2 para los centroamericanos.

A menos de 10 minutos de iniciada la complementaria, y con el ingreso del goleador Budimir, Croacia encontró rápidamente el tanto de apertura y el único del partido.

Tras un centro por la derecha de Josip Stanisic, a los 54′, Ante Budimir conectó para batir la valla de los canaleros. Lo demás fue aguantar el resultado, con los panameños que fueron a la carga, pero sin éxito.

En la tabla de posiciones, Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos, Croacia está con 3 y Panamá sin punto, eliminada del mundial.

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La última fecha se disputará el sábado 27 de los corrientes, con estos cotejos: Panamá vs. Inglaterra en New York, y, Croacia vs. Ghana en Filadelfia, en simultáneo, desde las 18:00.

SÍNTESIS

Cancha: Toronto Stadium, Canadá. Árbitro principal: Pierre Ghislain Atcho (Gabón), Asistente 1: Boris Ditsoga (Gabón), Asistente 2: Amos Abeigne Ndong (Gabón), Cuarto árbitro: Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita), VAR: Nicolás Gallo Barragán (Colombia).

Alineaciones

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman (90′ Eric Davis), José Córdoba, Jiovany Ramos (77′ Cecilio Waterman), Carlos Harvey, Andrés Andrade y Amir Murillo; Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Barcenas (90′ Tomás Rodríguez); José Fajardo (83′ Azarias Londono). D.T.: Thoms Christiansen Tarín.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol (ST Andrej Kramaric) y Josip Sutalo; Mateo Kovacic (72′ Petar Sucic), Luka Modric (81′ Mario Pasalic) y Martín Baturina; Ivan Perisic, Marco Pasalic (72′ Luka Sucic) y Petar Musa (ST Ante Budimir). D.T.: Zlatko Dalić.

Gol: 54’ Ante Budimir (C).

Amonestados: Édgar Barcenas (P); Petar Sucic (C).