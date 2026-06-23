Sin goles en Boston: Inglaterra y Ghana empatan 0-0

El Boston Stadium de Foxborough presenció un choque de estilos de manual: el volumen de juego y posesión del combinado dirigido por Thomas Tuchel chocó frontalmente contra el orden camaleónico, defensivo y disciplinado de las “Estrellas Negras” de Carlos Queiroz.

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Desde el pitazo inicial, Inglaterra asumió la iniciativa con Declan Rice moviendo los hilos y Jude Bellingham buscando entrelazar el juego interior. No obstante, Ghana plantó un bloque bajo muy denso, con una línea defensiva sumamente concentrada que anuló por completo a Anthony Gordon y Noni Madueke por las bandas.

A pesar del monopolio del balón de los británicos, las aproximaciones carecieron de punch en los metros finales, traduciéndose en aproximaciones tímidas y centros laterales bien despejados por la zaga africana. Ghana, por su parte, priorizó no dejar espacios antes que estirarse en transiciones largas, para irse al descanso con el cero blindado.

Tras el complemento, el guión se mantuvo similar, lo que obligó a Tuchel a mover el banquillo dando entrada a Bukayo Saka y al joven Nico Oreilly para buscar dinamismo. Ghana empezó a encontrar algunas grietas en el contragolpe impulsada por el refresco de Prince Kwabena Adu. Al minuto 82, el propio Adu tuvo el susto de la noche para los ingleses al quedar mano a mano tras un pase al vacío, pero un control defectuoso permitió la oportuna salida de Jordan Pickford.

La gran oportunidad del partido llegó en el minuto 89. El ingresado Nico Oreilly sacudió el travesaño con un violento remate y el rebote cayó directamente en la posición de Harry Kane; sin embargo, con el arco prácticamente a su disposición, el goleador del Bayern de Múnich enganchó el balón de forma defectuosa y lo mandó por encima del horizontal. Ya en el descuento, en el minuto 90+3, un remate de cabeza de Marc Guehi tras un córner fue providencialmente rechazado sobre la misma línea por la defensa de Ghana, sellando el definitivo reparto de puntos.

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En la tercera y última fecha del Grupo L, Inglaterra enfrentará a Panamá este sábado 27, en el MetLife Stadium, de East Rutherford, en New Jersey-New York, en los Estados Unidos, a partir de las 18:00 de Paraguay; mientras que Ghana medirá fuerzas ante Croacia también el mismo día, en simultáneo, en el Estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia-Pensilvania, en los Estados Unidos, desde las 18:00.

Detalles del partido

Estadio: Gillette Stadium, de Boston, en Foxborough-Massachusetts (Estados Unidos). Árbitro: Said Martínez. Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (hondureños). Cuarto árbitro: Ma Ning. Quinto árbitro: Zhou Fei (chinos). VAR: Armando Villarreal (estadounidense). AVAR: Erick Miranda (mexicano). SVAR: Abdullah Al-shehri (saudí).

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence (65’ Nico Oreilly), Declan Rice, Elliot Anderson (74’ Eberechi Eze), Jude Bellingham (74’ Morgan Rogers), Harry Kane, Anthony Gordon (65’ Bukayo Saka), Noni Madueke (83’ Marcus Rashford). D.T.: Thomas Tuchel (ALE).

Ghana: Benjamin Asare, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya (87’ Kojo Peprah Oppong), Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo, Jordan Ayew (66’ Prince Adu/90’+5 Baba Rahman) e Inaki Williams (66’ Abdul Fatawu). D.T.: Carlos Queiroz (POR).

Goles: No hubo. Amonestados: 41’ Declan Rice (I); 60’ Inaki Williams (G). Tiros de esquina: Inglaterra 9 - Ghana 2.