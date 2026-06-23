Luka Modric entra al club de los 200 partidos

La noche de Toronto quedará grabada en los libros de oro del deporte rey. El eterno mediocampista Luka Modric alcanzó los 200 partidos internacionales con la camiseta de Croacia en el trascendental choque ante Panamá. Con este hito, el icónico número ’10′ se transforma en apenas el cuarto futbolista de la historia en quebrar esta barrera, uniéndose a los gigantes Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y al kuwaití Bader Al-Mutawa.

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El capitán croata, de 40 años, llegó a esta cita límite tras haber disputado ante Inglaterra su encuentro número 199. Ahora, ingresa a este exclusivo club en un contexto de máxima exigencia, donde su selección se juega gran parte de sus opciones de seguir con vida en el torneo.

Esta impresionante efeméride consolida a Modric como el símbolo máximo de la mejor generación en la historia de su país. Ganador del Balón de Oro en 2018, finalista de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y tercer puesto en Qatar 2022, el genio del mediocampo ha sostenido los hilos y la identidad competitiva de su nación durante casi dos décadas.

El elogio de Dalic y el respeto absoluto del vestuario

Para el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, la presencia del volante va mucho más allá de su descomunal despliegue técnico, catalogándolo como una pieza indispensable de su pizarra táctica: “Es mi mano derecha en el campo”.

Sin embargo, el emotivo homenaje llega bajo una enorme atmósfera de presión colectiva. Tras la dura caída sufrida ante el seleccionado inglés, el director técnico fue sumamente autocrítico con las desatenciones en la línea del fondo y las jugadas de pelota parada, exigiendo un cambio de chip inmediato a sus dirigidos: “Tenemos que ser mejores que la última vez. Actuar como favoritos”.

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Por su parte, el defensor Josip Stanisic no ocultó la profunda admiración y el peso emocional que genera compartir vestuario con semejante figura, poniéndolo como el ejemplo perfecto a seguir para las futuras generaciones de futbolistas, calificando de: “Imposible”. Lo construido por Modric y presentándolo como un modelo para todos los internacionales croatas, no solo por su fútbol, sino por su forma de comportarse pese a su condición de estrella mundial.

Un Olimpo compartido con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El logro de Modric coincide en la misma semana con las impresionantes marcas de las otras dos grandes leyendas contemporáneas del fútbol mundial. Por un lado, Cristiano Ronaldo viene de completar con Portugal su partido 230 como internacional en la aplastante victoria ante Uzbekistán, una noche donde además despachó un doblete clave. Por el otro, Lionel Messi cumplió su partido número 200 con la camiseta de la Selección Argentina en el debut mundialista ante Argelia. Tanto el astro luso como el crack rosarino se encuentran disputando la histórica marca de su sexto Mundial.