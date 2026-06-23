Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del martes 23 de junio

La Copa del Mundo no da tregua. Este martes se disputa una jornada clave que empezará a perfilar a los primeros clasificados a los octavos de final. Selecciones llamadas a ser grandes protagonistas del torneo salen a la cancha con la obligación de marcar tendencia en sus respectivos grupos.

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Grupo E: Cristiano busca el rumbo y Colombia va por la clasificación

La acción arranca a las 14:00 (hora paraguaya) en la ciudad de Houston. La selección de Portugal, comandada por el astro Cristiano Ronaldo, vuelve a escena con la necesidad de sumar de a tres tras su sorpresivo empate en el estreno ante la República Democrática del Congo. Su rival será Uzbekistán, que llega golpeado luego de caer en el debut. El encuentro contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Más tarde, el cierre de esta zona se trasladará a la noche mexicana. A partir de las 23:00, la ciudad de Guadalajara albergará un choque de alto voltaje entre Colombia y la República Democrática del Congo. El conjunto cafetero busca consolidar su liderato tras arrancar con tres puntos, mientras que los africanos quieren volver a sorprender. Impartirá justicia el colegiado italiano Maurizio Mariani.

Grupo L: Choque de ganadores en Foxborough y duelo de necesitados en Canadá

El Grupo L promete emociones fuertes con dos compromisos de altísimo nivel. El plato fuerte de la tarde se jugará a las 17:00 en la sede de Foxborough. Una de las grandes candidatas al título, Inglaterra, que viene de golear 4-2 a Croacia, se mide ante Ghana, que también llega con el ánimo a tope tras vencer por la mínima a Panamá. Este esperado cruce será dirigido por el hondureño Said Martínez.

Para cerrar la jornada, la actividad se traslada a territorio canadiense a las 20:00. Las selecciones de Panamá y Croacia se verán las caras en un duelo de vida o muerte, ya que ambos combinados cedieron puntos en sus respectivas presentaciones. El encargado de llevar las riendas de este partido será el árbitro gabonés Pierre Ghislain Atcho.

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Cronograma de partidos

14:00 — Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K, Houston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Transmisión: El Trece / GEN

17:00 — Inglaterra vs. Ghana (Grupo L, Foxborough)

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Transmisión: El Trece / GEN

20:00 — Panamá vs. Croacia (Grupo L, Toronto)

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

Transmisión: Unicanal

23:00 — Colombia vs. RD Congo (Grupo K, Guadalajara)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Transmisión: El Trece / GEN

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece